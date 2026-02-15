トウホクのピカチュウ psa9 Tohoku's Pikachu sv-p PSA 9 Tohoku Pikachu Promo SV-P 260 Special Box Pokemon Center

トウホクのピカチュウ psa9 Tohoku's Pikachu sv-p PSA 9 Tohoku Pikachu Promo SV-P 260 Special Box Pokemon Centerの詳細情報
PSA 9 Tohoku Pikachu Promo SV-P 260 Special Box Pokemon Center。PSA9】トウホクのピカチュウ PROMO 260/SV-P 2025 Sealed) Tohoku。種別...シングルカードこちらの商品は私自身で直接PSA鑑定に出したワンオーナー品です。商品の状態について気になるのであれば質問してから購入してください。宜しくお願い致します。トウホクのピカチュウプロモPSA9。グレードランクPSA9注意事項 (ポケモンカード）カードコンディション、psaホルダー封入カードのコンディションを理由とする返品等はご対応致しかねますので、ご購入前にしっかりと確認しご理解の上ご購入ください。PSA9/10評価でもキズ/凹み/ホロかけ(抜け)/白欠け等ある場合がございます。すり替え防止のため返品、返金は致しかねます。神経質な方、完璧な物をお求めの方はご遠慮下さい。Immediate purchase is okay.