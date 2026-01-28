日韓W杯　 日本代表チーム 記念プレート シリアルNo.045 /517 日韓W杯 日本代表チーム 記念プレート シリアルNo.045 /517 - メルカリ

日韓W杯 日本代表チーム 記念プレート シリアルNo.045 /517 日韓W杯 日本代表チーム 記念プレート シリアルNo.045 /517 - メルカリの詳細情報
日韓W杯 日本代表チーム 記念プレート シリアルNo.045 /517 - メルカリ。日韓W杯 日本代表チーム 記念プレート シリアルNo.045 /517。日韓W杯 日本代表チーム 記念プレート シリアルNo.045 /517。日本代表チームの選手が揃った記念プレート。。日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO」グッズ 受注。2002 FIFAワールドカップ出場記念額 A4テレビ通販ディノスで購入した品物です♪エンブレム、ネームプレートは金属製です！シリアルNo.045/517の超レアアイテムです！全世界に517枚しかありません！状態は写真にてご判断ください！#サッカー#W杯#日本代表#サムライJapan- チーム名: Japan National Team- 選手名: Kawaguchi, Sogahata, Hattori, Miyamoto, K.Nakata, Fukunishi, Santos, Myojin, Inamoto, Ichikawa, Suzuki, Yanagisawa, Narazaki, Akita, Morioka, Matsuda, Morishima, H.Nakata, Toda, Ogasawara, Ono, Nakayama, Nishizawa- ロゴ: JFA Japan National Team Logo- 製品番号: No. 045 517ご覧いただきありがとうございます。