1983年製 Ibanez Artist AR-150MS ジャパンヴィンテージ 1983年製 Ibanez Artist AR-150MS ジャパンヴィンテージ 1983年製

1983年製 Ibanez Artist AR-150MS ジャパンヴィンテージ 1983年製。Ibanez The Artist Series AR300 1982年製 ジャパンヴィンテージ。1983年製 Ibanez Artist AR-150MS ジャパンヴィンテージ 1983年製。【 1983 日本製 アイバニーズ アーティスト AR - 150 Marine Sunburst Japan Vintage 】当時定価:¥154,300(税込)1983年にFujiGen社によって日本で製作されたアイバニーズの高級エレキギターで,マリンバーストカラーが特徴です(^^b『AR150』は,アーチド・フレイムメイプルトップにダブルカッタウェイのマホガニーボディ,そしてセットイン・3ピース・ロックメイプルネックを特徴としています。22フレットのローズウッド指板にはバインディングとパーロイドドットのポジションマーカーが配されています。ピックアップには「Ibanez Super 58」を2基,独立したボリュームとトーンコントロール,そして各トーンにプッシュ/プッシュ式の「Duo Soundコイルスプリットスイッチ」,「Hard Rocker Pro 2点支持トレモロブリッジ」,ラバー加工の「Sure Grip コントロールノブ」,そして「VelveTuneマシンヘッド」が搭載されています。●動作確認済(ノイズ,ガリ,ビビリなし)●セットアップ済(弦高,オクターブ,PU高など)●ネックストレート,トラスロッド左右に余裕あり●フレット残り 約6.5~8割●重量 約4,7kg●外装,内装クリーニング済●弦,新品交換済(ERNIE BALL 10-46)●トレモロアーム,ソフトケース付＊42年前のヴィンテージギターです。　ご理解いただいてからのご購入をお願いします。＊商品状態はお写真にてご確認をお願いいたします。＊パーツ等のすり替え防止の為NC,NRでお願いいたします。興味のある方は是非よろしくお願いいたします。Orville by Gibson Fender USA ビザール エレキ ギターESP PRS ポールリードスミス レスポール ビンテージ#MIJ #Ibanez #IbanezAR #IbanezAR150MS種類···ダブルカッタウェイタイプカラー···マリン・サンバースト。エレキギター × IBANEZ × ヴィンテージ)の検索結果 | ギター、アコギ。。Squier by Fender エレキギター（テレキャスター）。YAMAHA SG112 ブラック　ストラトキャスター　エレキギター　ブルー。Player II Stratocaster エレキギター。FERNANDES MG-70X／XJAPAN hide／モッキンバード／美品。Grover Jackson FU.IG-37 エレキギター 中古現状品。フェンダーアメリカンプロフェッショナルIIテレキャスター
