HOT ! 社交ダンス　オーストリッチ　ファー　フロート　リボン　スタンダード　ドレス 社交ダンス オーストリッチ ファー フロート リボン スタンダード

社交ダンス　オーストリッチ　ファー　フロート　リボン　スタンダード　ドレス 社交ダンス オーストリッチ ファー フロート リボン スタンダードの詳細情報

社交ダンス オーストリッチ ファー フロート リボン スタンダード。社交ダンス オーストリッチ ファー フロート リボン スタンダード。社交ダンス スタンダードドレス(オーストリッチ)。茶々丸様白　二重巻き+ サテンリボン３本ファーバングル9,700円(送料込み)両面サテンリボン3本　1,300円合計　11,000円⭐️オーストリッチファーの社交ダンス用バングル、リボンフロート⭐️2〜3層(ply)のオーストリッチ入りファー使用色により個体差あります。⭐️お色は、お問い合わせ段階で、手に入るもののみ可能。お写真があるもの↓①濃いグレー×薄グレー②単色グレー③薄いピンク④蛍光色のはっきりしたピンク⑤ワイン⑥焦茶×薄茶⑦白×黒①〜⑦は、在庫がなくなり次第、終了するものもございます。その他のお色は、お取り寄せになりますので、お問い合わせください。お取り寄せにはお時間がかかります。また、お値段が800〜1,500円高くなります。ご了承下さい。※1枚目と2枚目のお写真のピンクは、③のピンクとは違います。※5枚目が③のピンクです。⭐️バングルのみ①〜⑦のお色　　三重巻き　10,980円(送料込み)　　二重巻き　8,980円(送料込み) ☘️価格が高いタイプのオーストリッチとは、巻き数が同じであってもボリュームが違います。こちらのお品は全体にボリュームは少ないです。あまりボリュームを出しすぎない方が良い方には向いています。⭐️両面サテンリボン　　2本ですとプラス1,200円　　3本ですとプラス1,300円　　(金、銀はもう少し高くなります)例)三重巻きとリボン2本ですと、12,180円二重巻きとリボン3本ですと、10,280円⭐️リボンのお色、本数は変更可能です。フロート付き。⭐️リボンは、金具付きですので、簡単に取り外し可能です。⚠️メルカリのみで販売しております。詐欺サイトにはご注意下さい。#まみよん　#Mamiyon#オーストリッチ　#フロート　#ドレス　#ラテン #スタンダード#アクセサリー　#マラボー#ノーソーイング#パーティー#ファー　#フェザー。社交ダンス マラボー フロート ファー ドレス スタンダード リボン。。社交ダンスドレス　競技ダンス　ラテンドレス　試合デモ。チャコット　ロイヤルダンスミントグリーン オフショルダードレスM。Scarlet 社交ダンス、水色シフォン♡天使なスカート。ストーン付スタンダードドレス✨競技会や発表会、デモやダンスパーティに！。タカダンス　ホワイトレースドレスMサイズ。準正装ラテンドレス2751。社交ダンスチャコットセットアップブルーグリーン。社交ダンスドレス レース 透けません ラテン モダンダンス オーダーメイド。社交ダンスラテンドレスブラックフリンジ。新品　社交ダンスセットアップ　ブラック花柄 フリーサイズ。フーシーズ製・綺麗なイエロー・装飾多数の社交ダンスドレス。。GRANT 総レース 社交ダンス ドレス スタンダードドレス 競技ダンス。スタンダードの練習やダンスパーティーに 長袖 シフォン フレアスカート✨。B1652★SM★緑/ミントブルー/スワロMIX/スタンダードドレス☆社交ダンス
