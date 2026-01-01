広瀬一弘の詳細情報

【変更】3700X,内臓Wifi,SSD 1TB,メモリ32GBこのパソコンのランクは『SSS』ランクとなります。※写真二枚目、三枚目に性能に関する分かりやすい説明があります！ご覧頂きありがとうございます。こちらは「中古PCは汚い」「すぐ壊れそう...」そんなイメージを覆す、リファービッシュフルセットPCです。新品同様に安心して使えるPCを、コスパ重視の価格で販売しております。【電源とグラフィックボード以外は新品を使用】マザーボード,CPU,メモリ,SSD,ケースは新品を使用しており、新品同様のパフォーマンスを提供いたします。中古のパーツに関しても、専用ソフトにて厳正な検査をしております。【安心の保証付】取引完了まで動作保証をいたします。※条件があります、詳しくはプロフィールの注意事項４をご確認ください。【届いてすぐに使えるフルセット】モニター、キーボード、マウス、さらに各種ケーブルも付いてくる【フルセット販売】となります。また簡単セットアップマニュアル付属でケーブルの接続やモニターの設置も分かりやすくサポート致します。初心者の方でも開封後すぐに製品をお楽しみいただく事が可能です。【他にも多数のゲーミングPCをご用意】用途・ご予算に応じたラインナップを取り揃えております。ぜひ他の商品もご覧ください→ #どらPC #どらフルセットPC ≪商品情報≫ 【OS】Windows 11【CPU】Ryzen 7 1700 (Core i7 9700K同等)【メモリー】16GB【ストレージ】SSD 512GB【グラフィックボード】GeForce RTX4060【ネットワーク】有線LANポート：あり 無線：なし【付属品】電源コード×2,映像ケーブル,21.5型～24型フルHDモニター,キーボード,マウス※ケースのType-C端子は使用できません。※オーダーメイド品でして写真とパーツや形状は異なります、予めご了承ください。最後までの閲覧ありがとうございます。即購入歓迎です！また購入前に私のプロフィールを一読お願い致します。