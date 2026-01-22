サバゲー引退品 マルチカム装備一式 サバゲー引退品 マルチカム装備一式

(6436)















サバゲー引退品 マルチカム装備一式 サバゲー引退品 マルチカム装備一式の詳細情報 サバゲー引退品 マルチカム装備一式。マルチカムブラック 装備一式。マルチカムブラック 装備一式。マルチカムブラック 装備一式。。ご覧頂きありがとうございますこの度サバゲーを引退するにあたって、マルチカム装備一式を出品することにしました こちらを購入すれば、米特殊部隊コスなどが楽しめます！数回程度ゲームで使用しましたが、マガジンポーチ類に傷などが目立ちます洗濯できるものは洗濯+乾燥し、出来ないものは天日乾しを2回し、暗所にて保管していました神経質な方は購入をお控えください以下商品の詳細です〜 プレートキャリア 〜・Emerson Gear製 6094Aタイプ プレートキャリア 25,300円・LBT実物マグインサート 12,200円・Emerson Gear製 TACOタイプ マガジンポーチ 1,800円 x2計41,100円〜 ファーストライン 〜・Airsoft製 Roninタイプベルト Lサイズ 5,500円・Warrior Assault Systems ユニバーサルピストルホルスター 右用 10,800円・TAILOR JAPAN製 ライフルマガジンポーチ 3,300円・TAILOR JAPAN製 ハンドガン ダブルマガジンポーチ 3,200円・PHOENIX IKKI製 メディックポーチ 2,400円・NEW HORIZON製 ダンプポーチ 3,180円計28,380円〜 ウェア 〜・Emerson Gear製 CRYEタイプ gen3 上下 Lサイズ 15,180円合計84,600円その他のメカニクス製グローブ、スリング、小物類をおまけでお付けしますだいぶお求めやすい価格で設定させて頂くので、是非ともご検討されてみてはいかがでしょうか！#サバゲー #サバゲー装備 #マルチカム #プレートキャリア #ファーストライン #タクティカルベルト #ネイビーシールズ #サバゲー引退











