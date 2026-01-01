【おまとめ】ドライフラワー ブーケ ☘ブートニア セット /グレージュピンク おまとめ】ドライフラワー ブーケ ☘ブートニア セット /グレージュ

お店で受け取る
【おまとめ】ドライフラワー ブーケ ☘ブートニア セット /グレージュピンク おまとめ】ドライフラワー ブーケ ☘ブートニア セット /グレージュの詳細情報
おまとめ】ドライフラワー ブーケ ☘ブートニア セット /グレージュ。おまとめ】ドライフラワー ブーケ ☘ブートニア セット /グレージュ。プリザーブド】アンティークピンク ラウンドブーケ・ブートニア 【結婚。fit=scale-down,w=1200。。くすみピンク系が大人可愛い、ナチュラルなドライフラワーのブーケとブートニアのセット☘ウェディング前撮りなどの撮影用や、そのまま大きめの瓶に入れてインテリアとして飾って頂いても華やかでお洒落です(*^^*)紐を付けて頂いたらスワッグとしても☘※バラ売りはしておりませんのでご了承下さい【使用花材】ドライフラワー パインフラワー,フーケリアーナ,ヤマシダ, シルバーデイジー,DRフォルモーサ,パンパス, テールリード,ブルーファンタジー,セルリア, グレビレアゴールド,リンフラワー,ラグラスsize:ブーケ全長約47cm,幅約19cm, ブートニア全長約13cm,幅9cmハンドメイドになります、完璧をお求めの方は購入をお控え下さいm(_ _)m※ギフト用にブーケラッピングご希望される場合は+¥300で承りますので、ご購入前にコメントにてお伝え下さい(*^^*)※ブートニアはラッピング有り無に関わらず箱に入れての梱包となりますm(_ _)m前撮りウェディングブートニア結婚式インテリアブーケ花束ドライフラワーピンクくすみピンクアレンジメント...ブーケ,インテリアメインの植物...グレビレアメインの植物...パンパスグラスフラワー素材...ドライフラワー
