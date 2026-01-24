フラッグメントファクトリー　ロックフィッシュロッド フラッグメントファクトリー ロックフィッシュロッド BASS | FRAGMENT

おかげさまで開設25周年MARKSAMUELS.CO.UK 創業祭

フラッグメントファクトリー ロックフィッシュロッド BASS | FRAGMENT
フラッグメントファクトリー ロックフィッシュロッド BASS | FRAGMENT
フラッグメントファクトリー　ロックフィッシュロッド フラッグメントファクトリー ロックフィッシュロッド BASS | FRAGMENTの詳細情報

フラッグメントファクトリー ロックフィッシュロッド BASS | FRAGMENT。フラッグメントファクトリー ロックフィッシュロッド BASS | FRAGMENT。シリーズロッドの他魚種対応の質問 | □FRAGMENT-FACTORY□。フラッグメントファクトリーさんでフルオーダーしたロッドです。主にしまなみのアコウねらいのロッドとして作成していただきました。下の詳細を見ていただくと分かると思いますが、かなり良い部品を使って作成していただきました。50gのジグヘッドのスイミングから7gのテキサスまでかなり扱いやすいです。フラッグメントファクトリーさんで補修をいつでも受け付けていただけると思います。ブランク：15,900ソリッド：3,000ガイド：AGS10W 8 5.5 TKKG 5.5 5 5 5 5 5 KGTT5 12,760ガイド取り付け工賃：1足@1000×12足＝12,000リールシート：富士技徳TCP-FBCSK　6,820ナットパーツ：カーボン＋メタル（オレンジ）1,200塗装：リールシート：ストーン部部塗装　2,500メタルパーツ：3　1,800（オレンジ）カーボングリップ：カーボングリップR＆END　5,500ロッド組み立て工賃：20,000お急ぎ手数料：6,000合計金額：87,480ロックライバー5gロックライバー7gレングスは8フィート7インチで自重は144gです。チニング・ロックフィッシュロッド – tagged 。個人的にはかなり気に入っていたのですか、個人的な事情でしまなみの急流域での釣りをしなくなったので、今回出品いたします。。シマノ OCEA Jigger Motive B610-2＋。7から14までのシンカーのテキサスを急流域で使用するための使用です。ロッド TICT SRAM UTR 68 TOR The Answer。YAMAGA Blanks ブルースナイパー81/8 ブラッキー ルアーロッド。かなり強いロッドで、遠征で50程のタマンを釣ったり、荒い根でオオモンハタの50近いものを釣っても余裕で釣り上げることができました。がまかつ ラグゼ EGX アルティメイトS77ML+-solid。【美品！】シマノ ワールドシャウラ ドリームツアーエディション 2832RS-5。目立つ傷はありませんが、中段性ソリッドの繋ぎ目のスレッドに若干のひび割れがありますが、使用には問題ないと思います。リコリス LRC-70/80MLバスロッド おまけ付き。モアザンエキスパート　AGS87LML スペシャルエディション（限定非売品）。付属品はありません。エム・アイレ 24　MG-53LC UD　T2-トルザイト　ベイト。M 美品グラファイトワークス バリバスTRD-911FS-HRX。
