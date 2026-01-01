初音ミク 10th パパパ・パーティー in AEON KAITO ステッカー 初音ミク 10th パパパ・パーティー in AEON KAITO ステッカー

初音ミク 10th パパパ・パーティー in AEON KAITO ステッカー 初音ミク 10th パパパ・パーティー in AEON KAITO ステッカーの詳細情報

初音ミク 10th パパパ・パーティー in AEON KAITO ステッカー。10周年】初音ミク10th Anniversary パパパ・パーティー in AEON 開催。10周年】初音ミク パパパ・パーティー in AEON グッズ情報更新の。初音ミク 10th Anniversary パパパ・パーティー in AEON KAITO 雪乃たまご ステッカー の出品です。2017年6月17日~9月3日の期間で数日ずつ全国7箇所のイオンで短い期間で開催されていた初音ミク 10th Anniversary パパパ・パーティー in AEON の2017年9月1日から9月3日の期間でのみ開催されていた幕張新都心会場限定で、パパパ・パーティー限定グッズを一定の金額購入ごとに先着数量限定で配布されていたステッカーになります。入手後使用することなく保管しておりました。この度私物整理の為大切に使用してくださる方にお譲り致します。こちらの商品は未使用の物となりますが、1度人の手に渡った物で入手から年数が経っている素人保管の物となります。パッケージに元々入れられていない物になり、経年劣化、保管時を含め確認出来ていない汚れやキズや痛み等がある場合がございます。上記以外の痛み等がある場合がございます。こちらの商品は発送の際ダンボールで挟み直接封筒に入れた後発送手続きをさせていただきます。発送の際、再利用の資材を使用致しますので予めご了承ください。