Windowsノート本体 Surface Laptop 4 i7 -11th 16GB 1TB Offi

Windowsノート本体 Surface Laptop 4 i7 -11th 16GB 1TB Offiの詳細情報

ご覧頂きありがとうございます。メモリー16G,NVMeSSD1TBを搭載し,13.5WQHD高解像度タッチパネルのWindows11Pro搭載のMicrosoftの2021年製サテンゴールド色リフレッシュPCです。初期設定等アップデート済みで電源を入れると初心者でも安心して使用できます。Office2021,GoogleChrome等のソフトもインストール済みで文書作成・表計算・プレゼン資料も作成できます。また、インターネッで検索、通販、Youtube等も手軽に出来ます。 Webカメラでテレワーク、オンライン学習も可能なZoomもインストール済みです。 CPUはCore i7-1185G7,13.5インチ 2K(2256×1504:アスペクト比3:2)タッチパネルで満足して頂けます。 【お願い事項】 ・中古品となり、動作確認内容を記載しております。傷、擦れ、汚れ,シール痕,小さなドット抜け等は写真を確認し、現状優先を理解の上で購入をお願いします。 【商品の特徴】●ディスプレイは高解像度2K,タッチパネルで外観も含め綺麗な状態です。●キーボードは文字消えなく,擦れ等も少なく,バックライト付です。●バッテリーの損耗少なく良好で可搬性に適しています。 【商品のスペック】■CPU:Core i7-1185G7,4コア8スレッド■SSD:1TB(PCle4.0)■メモリ:16GB■ディスプレイ:13.5インチ 2K(2256×1504ドット),タッチパネル■Webカメラ■USB3.1■Type-C（PD対応）■WiFi6(AX201)■bluetooth5.2■φ3.5ミニジャック■Surefaceコネクト(電源)■Windows11Pro(64bit)(24H2)update済■バッテリー起動・充電(OK) 残100%(損耗無)と表示(保証はできません)■純正ACアダプター65W（USB-A出力付）■ソフトウエア MSOffice2021,はがき作家,VLC,ZOOM,GoogleChrome,iTunes,LINE等 Officeプロダクトキーはデスクトップに貼付【保証等】初期不良(起動しない等)は受領後３日以内は返品に対応します。アフタ-サービスは行っていません。