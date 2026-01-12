スペーサー付eeWINGS MTBチタンクランク170mm スペーサー付eeWINGS MTBチタンクランク170mm

おかげさまで開設25周年MARKSAMUELS.CO.UK 創業祭

スペーサー付eeWINGS MTBチタンクランク170mm。Cane Creek eeWings Mountain Titanium Crankset – 170mm, Direct。ee Wings チタンクランクを詳しく見てみる‥前に! - CANECREEK ケーン。eeWINGS MTBチタンクランク170mmです。定価196,900円のお品です。当方bromptonのカスタムに使っていましたが、今回BBを交換するために取り外しました。カスタムしたもののほぼ走行していないため、非常に美品です。また、取り付け時に専門店にてハドラスコーティングを付しています。別売りの純正のスペーサーもお付け致します。商品の状態はお写真をご覧ください。自宅保管（冷暗所）のため、気にする方はご遠慮ください。クレーム、返品等は不可ですので、気になることがあれば事前にお問い合わせください。出来るだけ費用のかからない形での発送予定です。また、他のフリマサイトにも掲載しておりますので、そちらで売れてしまった場合は出品を取り下げをさせていただきますのでご了承ください。以下、公式サイトからの転載です。重量わずか400gMTB トレイル・エンデューロ用チタン製クランク。カーボンクランクでは、岩にヒットし破損する可能性がある。チタンクランクは、カーボンに比べ軽さと打たれ強さを兼ね備えている。同じ重量のカーボンクランクよりも20~30%剛性が高く、強く割れないことで トレイルやレースでも多くの酷使に耐えうるクランクです。SPEC■ 重量: 400g (arms, spindle, preload assembly, fastening bolt and washer, 1.75mm spacer)■ クランク長: 170mm / 175mm■ MATERIALS: Titanium arms, spindle, crank bolt■ PRELOAD ADJUSTMENT: Cane Creek CNC Machined 7075 T-6 Aluminum■ AXLE: 30mm titanium spindle w/ Hirth joint（ハースカップリング）■ 対応BB: BSA 73mm, PF92, PF89.5, BB30 (external bearing only), PF30 (external bearing only), 392EVO■ 対応チェーンリング: SRAM X-SYNC Direct Mount■ スピンドル長：98.5mm (0 プリロード時)。New Cane Creek Titanium EE Wings Offer Increased Compatibility。。フルクラム レーシング3 シマノ11S 15C。パーツ VEE TIRES VEE SPEEDSTER 20x1.5。SHIMANO 105 R7000 STI ディレイラー スプロケットセット。新品 シマノ 105 CS 5700 11 28t 10s カセットスプロケット。ST.MARTIN STEM ステム　BMX。ロードバイク　フレーム　iwaiオリジナル（ビンテージ）。Specialized Hardrock マウンテンバイク アルミフレーム。H PLUS SON ピストホイール。njs チェーンリングセット10枚（希少品有）。NJS認定 シマノ DURA-ACE FC-7600 クランク 172.5mm。新品未使用 SHIMANO 105 ST-R7120 左右セット。プロファイルデザインAERIA ハイドレーション　TRI Stem セット。パーツ paul component wilde stem 90mm。super73 S2 タイヤ 正規品
