yuuya071600 100 ベースアンプ　フェンダー yuuya071600 100 ベースアンプ フェンダー Fender Rumble 100 Bass Amp

Fender Rumble 100 ベースアンプ通電確認済みです！若干ですが使用による傷等ございます神経質な方はご遠慮ください。出品は本体、電源コードのみです軽量100Wという事で、自宅、スタジオ、ライブでご使用頂けると思います♩■特長●100ワット●12インチEminence特別デザイン・スピーカー●オーバードライブ・サーキット(マニュアル・コントロールかオプショナルのフットスイッチ)●3ボタン・ボイシング・セクション(ブライト、コンツアー、ビンテージ)●XLRライン・アウトにグラウンド・リフト■EFFECTS LOOP最善のパフォーマンスやお気に入りのアウトボード・エフェクトのために、このRumbleアンプのリアパネルに1/4インチのセンド&リターン・ジャックのエフェクト・ループが付いています。■HEADPHONE OUTPUTヘッドフォン出力ジャック■ELECTRONICSWattage：100 Watts at 8 OhmsVoltage：100V JPNControls：Gain, Bright On/Off, Contour On/Off, Vintage On/Off, Drive, Overdrive On/Off, Level, Bass, Low-Mid, High-Mid, Treble, Master VolumeChannels：One - (with Selectable Bright Switch, Contour, Vintage Switch and Overdrive)Inputs：One - 1/4\"Line Out：One - XLR with Ground■MEASUREMENTSAmp Weight：22 lbs. (9.98 kg)Amp Height：18.5\" (47.0 cm)Amp Width：16.5\" (41.91 cm)Amp Depth：14\" (35.56 cm)プチプチ梱包での発送します以上、よろしくお願い致します。Pignose スピーカー内蔵ベース
