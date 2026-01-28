キッズ　自転車　20インチ　アサヒサイクル あさひ 子供用自転車 20インチ

キッズ 自転車 20インチ アサヒサイクル あさひ 子供用自転車 20インチの詳細情報

あさひ 子供用自転車 20インチ。20インチ 自転車 子供 あさひ（自転車車体）｜自転車 | 車、バイク。【発送しません。オススメポイントです！）説明書、スペアキー付き2024.10 購入店にてメンテナンス済み【購入前にご確認下さい】・屋根のある北側敷地内に置いていましたので、サビや日焼けは軽微ですが、カゴ等にキズがあります。・防犯登録は抹消手続きをしてからお渡しします。【お渡し可能エリア】・JR中野駅〜荻窪駅周辺・東京メトロ東高円寺駅〜荻窪駅周辺タイヤサイズ···20インチ付属品···ペダル,サドル,ライト,ベル,フレーム,鍵,保証書。あさひ（asahi） 「西日本限定」「あさひ」ドライド R 206-N 20インチ。取りに来てくれる方限定】使用期間4年20インチ 6段ギアアサヒサイクル DRIDEスピードメーター&時計付きオートライト（とっても便利で安心。・ギアは6段階に切り替えができますが、表示されるメモリが1段上にずれています（例:2段のところ『3』と表示）これについては、購入店に見てもらったところ『3,000円-4,000円で修理可能だが、表示がずれているだけで乗車に支障ない』とのことですので、現状のままお渡しします。・2024.10.20に洗車（中性洗剤）&金属磨き（ピカール）を実施しています（息子と頑張りました）。