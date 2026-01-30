ブリーフィング◇キャディバッグ　CR-4 #02 KOBE ターコイズ　限定 ブリーフィング◇キャディバッグ CR-4 #02 KOBE ターコイズ 限定

ブリーフィング◇キャディバッグ CR-4 #02 KOBE ターコイズ 限定 ブリーフィング◇キャディバッグ CR-4 #02 KOBE ターコイズ 限定の詳細情報

ブリーフィング◇キャディバッグCR-4 #02 KOBE ターコイズ限定。妻用に購入しましたが、使わないまま保管ておりました。100個限定のキャディバッグです。ロットは88／100です。神戸の港町をイメージしカラーリングしたゴルフアイテムもご用意。BRIEFING GOLFで人気のスタンド式キャディバッグやカートトートなどに、ミントブルーカラーを配色。これからのシーズンにピッタリな鮮やかなカラーリングは、グリーン上でも映えてくれること間違いなし！【オススメポイント】シャフトの保護にも配慮したメイン収納部-・口枠の部分にクッション性を持たせ,シャフトを衝撃などから保護します。各所に踏査された多彩なポケット-・レインウェアなどの嵩張るアイテムの収納に便利な大型ポケット。・冷えたドリンクボトルを収納できるポケットには保冷機能を完備,また,サブボトルを収納する箇所も搭載。・ゴルフボールを1ダース収納可能なポケット。・フロント部分に搭載した小物収納に最適なポケットは,開閉が容易なマグネット仕様に。・スコアカードや予備のグローブの収納に最適なオープンポケット。・傘を通して固定可能なストラップやオリジナルのタオルリング,面ファスナー仕様のグローブホルダーを完備。こだわりの詰まったディテール-口枠部分に配したハンドルは,BRIEFINGオリジナル仕様で,握りやすさに考慮し裏面にもこだわっています。ブランドロゴ入り,平打ちタイプのスタンドを採用。軽量かつ丈夫な素材を用い,GOLFシーンに最適撥水加工を施した1000Dコーデュラナイロンは,軽量で,耐引裂性・耐磨耗性に優れています。