nkyon ★配送可★直接引渡可★点検済みYAMAHA PASMina nkyon 様専用☆配送可☆直接引渡可☆点検済みYAMAHA PASMina - メルカリ

nkyon 様専用☆配送可☆直接引渡可☆点検済みYAMAHA PASMina - メルカリ。nkyon 様専用☆配送可☆直接引渡可☆点検済みYAMAHA PASMina - メルカリ。nkyon 様専用☆配送可☆直接引渡可☆点検済みYAMAHA PASMina - メルカリ。◆商品説明◆モデル: YAMAHA PAS Mina○色: マットブラウン○バスケット: 前バスケット付き(YAMAHA純正品)○ 現在、特別保証の期間内(2025年11月18日まで)です。。◆メインスイッチにはカバーをつけて使用していたので綺麗かと思います。【A.A.A.R.T様】MARIN キッズバイク 16インチ 限定カラー。車を使うことが多く、これまで乗った回数は20回ぐらいです。【限定版】STRIDER X LARG×ムラスポ限定版。乗らない時は屋内ガレージに停めていたので日焼けや砂埃などの汚れもほとんどないと思います。非売品 限定品日産 cube 折りたたみ自転車 当時のまま出品。②梱包、発送たのメル便を利用の場合　→送料18,500円がプラスになります。oneu　引き取り限定　Giant クロスバイク ホワイト　ジャンク品。☆付属品☆鍵,バッテリー,充電器,保証書,讓渡証明書,取扱説明書、ベル,ライト,サドル,ペダルご質問やご要望等ありましたら、メッセージをお願いいたします。【直接引渡し】little tokyo bike 16インチ　モモ。nkyon 様専用☆配送可☆直接引渡可☆点検済みYAMAHA PASMina - メルカリ。※購入店で、車体、バッテリー、付属品の点検をしてもらっていますので、ご安心ください。○電動アシスト機能: 走行モード4種類の切り替え○制御機構:最適なアシスト力の3段変速装備○ブレーキタイプ: 前後輪ハンドブレーキ○タイヤサイズ: 26インチ○バッテリー　12.3Ａh○フレーム：アルミ○駐輪時:パーキングストッパー○電源:自動電源オフ機能◆リヤチャイルドシート装着可※リアキャリア、両立スタンド、ドレスガードが別途必要です。自転車　フラフラさん　専用。ストライダー スポーツブラック STRIDER ヘルメット　プロテクター。カバーもまだ綺麗なので、つけた状態で発送いたします。現在の定価：166,100円【商品の状態】2022年11月に購入しました。コラテック キッズ マウンテンバイク 自転車 男の子 小学生。ゆきの☆下着男性購入OK衣類で匿名配送☆。子供の学校まで10分ぐらい乗ったり、スーパーに往復20分ぐらい乗ったりなどの使用です。充電回数は10回程度です。ママチャリ　黒。Delight BMX 自転車 青。これから使用する機会もあまりなく、オシャレな自転車なので、たくさん乗っていただける方にお譲りできれば嬉しいです♪◆◆お渡し方法◆◆①直接お渡しの場合　→東京都町田市、横浜市青葉区、川崎市麻生区近辺であれば、直接受け渡し可能です。　価格は79,000円になります。【美品】ストライダー STRIDER スポーツ SPORT 黒 BLACK。それいけ！アンパンマン　デラックスR （ブザー付きおでかけ三輪車）　ヘルメット。全国一律料金　合計97,500円になります。　（価格変更後、購入をお願いします）◆防犯登録はきちんと解除してお渡しいたします。ストライダー　プロモデル　ホイールカスタム。Giant Great Journey マウンテンバイク　430 ジャイアント。購入前に一度メッセージをいただけますと幸いです。
