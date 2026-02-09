お店で受け取る
アークナイツ 1周年記念 アーミヤ アクリルスタンド 未開封 未使用 アークナイツ 1周年記念 アーミヤ アクリルスタンド 未開封 未使用の詳細情報
アークナイツ 1周年記念 アーミヤ アクリルスタンド 未開封 未使用。アークナイツ 1周年記念 アーミヤ アクリルスタンド 未開封 未使用。アークナイツ 1周年記念 アーミヤ アクリルスタンド 未開封 未使用。数ある出品の中からご覧頂きありがとうございます。以下を最後までお読みいただきご購入をご検討ください。アークナイツ 1周年記念 アーミヤ アクリルスタンド 未開封 未使用 の出品です。この度私物整理のため大切にして下さる方にお譲り致します。こちらの商品は人の手に渡った物で入手から年数が経っている素人保管の物となります。保管時の経年劣化等を含め変色、傷、汚れ、パッケージの痛み等の痛みがある場合がございます。上記以外の痛み等がある場合がございます。こちらの商品は直接封筒に入れた状態で発送手続きをさせていただきます。発送の際、再利用の資材を使用致しますので予めご了承ください。神経質な方や完璧な発送方法や完璧な商品をご希望の方は誠に恐れ入りますがご購入をお控え下さい。上記を予めご了承頂いた上でご購入下さい。
