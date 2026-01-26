ヤマハパス・ナチュラ電動アシスト自転車未確認車・自転車のみ関東圏配送可 ヤマハパス・ナチュラ電動アシスト自転車未確認車・自転車のみ関東圏

ヤマハパス・ナチュラ電動アシスト自転車未確認車・自転車のみ関東圏配送可 ヤマハパス・ナチュラ電動アシスト自転車未確認車・自転車のみ関東圏の詳細情報

ヤマハパス・ナチュラ電動アシスト自転車未確認車・自転車のみ関東圏。ヤマハパス・ナチュラ電動アシスト自転車未確認車・自転車のみ関東圏。ヤマハパス・ナチュラ電動アシスト自転車未確認車・自転車のみ関東圏。購入者様へのお願い当方配送です関東圏エリア自社配送・直接引渡場所埼玉県草加市谷塚斎場前可能最短で日曜日に引渡可能です当方自社配送のみ可能西濃運輸さん発送不可能販売証明書付き「必要なければ不必要」と伝えて下さい。。またすべて自己判断にてお願い致します。road suder cycle 折りたたみ自転車。内装式3段ギア変速可能です全てご理解頂き購入下さい当方自転車さんではありませんので現状販売です又、ブレーキは個人差がある為気になる方はご自身で自転車さんにて調整下さい防犯登録時にでも合わせて行なって下さい。【引取のみ】ブリヂストン エコパル 22インチ 子供自転車 美品✨。当方の配送エリア配送料金は現地にて精算下さい。ヤマハパス・ナチュラ電動アシスト自転車未確認車・自転車のみ関東圏。値引不可購入後、配送先のご住所お名前、連絡先電話番号の記入をお願い致します。未確認品未確認の為格安販売その他発送不可「西濃運輸不可」※ジャンク扱いでお願い致しおます現状販売・自転車本体のみ販売させて頂きますバッテリーがない為未確認となります今現在バッテリは付いていますがサンプルと思って下さいご自身で上手く使って下さい。【923】《関西 引き取り》子供用自転車 子供車 ブリヂストン CFJ レッド。animal Tyrone Williams BMX バー。又、現状販売で未確認の為ノークレーム、ノーリターンにてお願い致したします上手く使えれば良い電動アシスト自転車ヤマハPASナチュラ電動アシスト自転車自転車サイズ26インチ自転車フレームカラー赤色タイヤ前はまだ十分使えますが後輪がメンテが必須ですタイヤは画像にてご判断下さい。中古品の為目で見てわかりずらい小傷があるかと思いますブレーキは、一応普通に効きます。バランスバイク ピンク。ミニ自転車１４インチ 手押し棒付き。画像にあるバッテリー・充電器はサンプル画像見本です。付属品自転車本体1台鍵1本付きかなり格安にて販売中LEDライト付き全てご確認頂き購入下さい。固定用自転車bike Pro。新品 ミムゴフィールドチャンプ 16インチ折畳み自転車BK。配送先絵エリア東京都内23区 5,000円三多摩地区有料配送6,000円横浜市内6,000円川崎市内6,000円千葉県・船橋市内迄 5,000円埼玉県・大宮市・久喜市・川口市・蕨市・浦和等まで6,000円行田市以降深谷市迄6,500円神奈川県横浜市以降7,000円〜群馬県7,000円〜栃木県小山市迄7,000円〜茨城県7,000円〜千葉県千葉市内以降配送代金6,000円〜9,000円