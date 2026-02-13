wimo coozy ダイアスポアグリーン　電動アシスト自転車 電動アシスト自転車｜スタイル重視で選ぶなら！軽量＆メンテナンス

おかげさまで開設25周年MARKSAMUELS.CO.UK 創業祭

wimo coozy ダイアスポアグリーン　電動アシスト自転車 電動アシスト自転車｜スタイル重視で選ぶなら！軽量＆メンテナンスの詳細情報

電動アシスト自転車｜スタイル重視で選ぶなら！軽量＆メンテナンス。電動アシスト自転車｜スタイル重視で選ぶなら！軽量＆メンテナンス。電動アシスト自転車｜スタイル重視で選ぶなら！軽量＆メンテナンス。ご覧いただきありがとうございます。電動アシスト自転車｜スタイル重視で選ぶなら！軽量＆メンテナンス。◾️商品名WIMO ウィーモ COOZY クージー 電動アシスト自転車（ダイアスポアグリーン）◾️サイズ全長1,575mm × 全幅545mm サドル高さ800-1,000mm◾️重量車体重量 20kg ( バッテリー1.25kgを含む)◾️付属品···鍵、バッテリー、充電器、ベル、ライト、サドル、フレーム、スタンド、ペダル◾️特徴···電動アシスト・電動自転車◾️ギア・変速段数···〜3段◾️説明...2024年９月に新車を購入しました。。（定価198,000円）5回くらい乗りましたが、あまり使用する機会がなくなってしまったので出品いたします。FikadagsORBEA ORCA M30 51サイズ 2025年モデル。・保管方法は屋根下でカバーをしていました。スペシャライズド ALLEZ SPRINT COMP DISC 2022。・一度しか充電していませんのでバッテリー劣化は少ないです。ZUNOW ズノウ　DURA-ACE Campagnolo ロードバイク。充電もきちんと出来る状態で、不便なく乗れます。Cinelli MASH Parallax 2016 美品。・別で購入したチェーンロックと、スマホホルダーもお付けいたします。Panasonicジェッター(２０１９年)１６Ah(８速)電動自転車。・速度等が表示される液晶パネルは購入時の保護フィルムがついたまま使用していたので、傷もないです。訳有 KAFER 350W 折りたたみ電動自転車 シティ E-バイク 7.8Ah。・タイヤ横のナット（画像最後）が若干錆びておりますが仕様に問題はございません。札幌引き取り限定！！超レア品！ジャイアントマウンテン入手困難希少品！！定価13万。種類···シティタイプタイヤサイズ···20インチフレーム素材···アルミ付属品···鍵,バッテリー,充電器,保証書,讓渡証明書,ベル,ライト,サドル,フレーム,ペダル特徴···完成品※素人の保管ですので、ご理解あるかたよろしくお願いいたします。TREK Domane SL5 Gen3 2022モデル。値引き交渉OKですが、購入は早い者勝ちでお願いします。✴️　BIANCHI ビアンキ VIA NIRONE7 DISC。よろしくお願いします！
