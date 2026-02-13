wimo coozy ダイアスポアグリーン　電動アシスト自転車 電動アシスト自転車｜スタイル重視で選ぶなら！軽量＆メンテナンス

wimo coozy ダイアスポアグリーン 電動アシスト自転車 電動アシスト自転車｜スタイル重視で選ぶなら！軽量＆メンテナンスの詳細情報

◾️商品名WIMO ウィーモ COOZY クージー 電動アシスト自転車（ダイアスポアグリーン）◾️サイズ全長1,575mm × 全幅545mm サドル高さ800-1,000mm◾️重量車体重量 20kg ( バッテリー1.25kgを含む)◾️付属品···鍵、バッテリー、充電器、ベル、ライト、サドル、フレーム、スタンド、ペダル◾️特徴···電動アシスト・電動自転車◾️ギア・変速段数···〜3段◾️説明...2024年９月に新車を購入しました。。（定価198,000円）5回くらい乗りましたが、あまり使用する機会がなくなってしまったので出品いたします。・保管方法は屋根下でカバーをしていました。・一度しか充電していませんのでバッテリー劣化は少ないです。充電もきちんと出来る状態で、不便なく乗れます。・別で購入したチェーンロックと、スマホホルダーもお付けいたします。・速度等が表示される液晶パネルは購入時の保護フィルムがついたまま使用していたので、傷もないです。・タイヤ横のナット（画像最後）が若干錆びておりますが仕様に問題はございません。種類···シティタイプタイヤサイズ···20インチフレーム素材···アルミ付属品···鍵,バッテリー,充電器,保証書,讓渡証明書,ベル,ライト,サドル,フレーム,ペダル特徴···完成品※素人の保管ですので、ご理解あるかたよろしくお願いいたします。値引き交渉OKですが、購入は早い者勝ちでお願いします。よろしくお願いします！