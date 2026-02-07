HONBIKE ホンバイク 折りたたみ自転車 電動アシスト自転車 HONBIKE電動アシスト自転車（折り畳み）の詳細情報

HONBIKE電動アシスト自転車（折り畳み）。HONBIKE ホンバイク チェーンレス電動自転車 折り畳み自転車 BLACK/RED。折りたたみ電動アシスト自転車HONBIKE 黒。値下げしました。限定色：ホワイト「FLOWER OF LIFE 」（生命の花） 本体価格 239,800円オプション品（合計77,360 円）・予備バッテリー 33,000円（未使用）・バッテリーケース 5,800円（未使用）・フロントバスケット 6,500円（本体に取付済み）・木製スタンド 6,980円（注①）・スマホホルダー 4,980円（未使用）・ロックキー（2個） 6,600円（1個使用、1個未使用）・LEDライト（未使用） 車体カバー（未使用） エコバッグ（未使用） フットポンプ（2～3回使用） 4点合計 13,500円付属品・バッテリー（注②）・バッテリーロックキー（2個）・充電器・組立工具セット ・日本語取扱説明書 （注①）・・・左右の板の結合部分がグラグラしていたので補強しています。（注②）・・・3回しか充電していません。【商品の状態】・動作良好です。・折りたたみ時や自動車への積みおろし時に多少のキズがついています。キズの状態は画像にて確認ください。見落としがあるかも知れませんがご了承下さい。・フロントバスケットと防水エコバックのセットで、ちょっとした買い物にも重宝します。【商品の特徴】☆チェーンレスです☆シンプルでカッコいい☆電動アシストで坂道楽々☆2ステップで折りたたみ【重要事項】・走行距離 61㎞（防犯登録解除の為走行するので、少し延びます。） ・商品の使用方法、保証、不具合等全てメーカー対応となります。・「梱包・発送たのメル便」で発送します。梱包は業者におまかせします。・大型商品につき送料高額の為、返品はお受けできません。 中古品であることをご了承の上お求めください。宜しくお願いします。。HONBIKE ホンバイク 電動アシスト自転車 チェーンレス 折りたたみ。