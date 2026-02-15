IGTテーブルTHEBOX オーダー受付ページ オプション多数 IGTテーブルTHEBOX オーダー受付ページ オプション多数 ¥12,000〜の詳細情報

数ある商品の中から、こちらの商品をご覧になって頂きまして、ありがとうございます。。スノーピークのフラットバーナーを天板、フレームで挟み込んでビルドイン出来るテーブルのオーダー承ります。ヘリノックス チェアゼロ。YouTuberのたけめぐチャンネル様にご紹介頂いた商品になります。クイックキャンプ 3脚セット 折りたたみチェア。天板とフレームでバーナーを挟み込むので、がっちりと固定ができます。スノーピーク ローチェア 30 レザーアーム ローチェアオットマン 2点セット。また、天板ストレート式なので折りたたみ式の様な中央のフレームが無く、フラットバーナー以外にも、ステンレストレー・メッシュトレーがご利用いただけます。スノーピーク ドックコット。天板がスライドするので、バーナー使用時もテーブルの天板の広さは変わりません。Coleman 軽量アルミフレーム アウトドアチェア。オーダーご希望の方は、コメントにてお知らせ頂ければ専用ページ作成させて頂きますので、専用ページにてご要望内容ご指示下さい。SomAbito 焚き火サイドスタンド。お見積もり金額・商品完成日ご連絡させて頂きます。ソマビト 焚き火サイドスタンド ビンテージカラー。エクステンションテーブルTHEBOX(全カラー共通 塗装込み)天板ストレートタイプ(天板折りたたみ仕様対応可能)(天板折りたたみ仕様は高さが5cm低くなります。【展示品】スノーピーク ステンレストレー 1ユニット ブラック。)基本サイズ 39cm×83cm H約40cm ツインバーナー仕様 ¥12,000Lサイズ 39cm×103cm H約50cm トリプルバーナー仕様 ¥15,000基本仕様天板ストレートタイプ(天板折りたたみ無し)使用木材 杉全部材ステイン塗装家具用ブラウンボルト(フラットバーナーは含まれません。【 peak】take チェア ロング。)保護仕上げ基本仕様 仕上げ無し天然蜜蝋仕上げ ¥1,000クリアウレタン塗装仕上げ ¥3,000オイルフィニッシュ¥3,000クリアセラウッド塗装仕上げ ¥6,000追加仕様デニムバック ¥2,000マグネット脚固定仕様 ¥3,000サイドパネルアイアンバー 1ヶ所 ¥1,000 バーナーボンベ引っかけ仕様 ¥2,000サイドラック¥3,000ワイドフレーム仕様¥8,000天板・サイドパネル天然ウォルナット仕様¥10,000フル天然木ウォルナット材変更¥25,000