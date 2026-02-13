SURLY STRAGGLER サイズ52 SURLY* straggler 完成車 (52/cold blue) - BLUE LUG ONLINE STORE

SURLY STRAGGLER サイズ52 SURLY* straggler 完成車 (52/cold blue) - BLUE LUG ONLINE STOREの詳細情報

SURLY* straggler 完成車 (52/cold blue) - BLUE LUG ONLINE STORE。SURLY STRAGGLER サイズ52。体調悪く乗れなくなりましたのでお譲りいたします。※写真のパニアケース、フロントラックは附属いたしません。値下げ不可でお願いいたします。横浜市に越してからは青葉台のarcacycleさんでメンテナンスをお願いしています。完成車よりも色々と良いパーツで組んでありお得です。※中古車両のためarcacycleさんにて現車の確認と引き取りができる方限定でお願いします。現車確認が難しい方には発送いたしますが、送料はご負担ください（箱詰め8,000円くらいと聞いています。購入後の一切のクレームはお受けいたしませんのでご了承ください。arcacycleにてハンドル VeloOrangeクランカーバー ¥10,780ブレーキ GrouTacEqualシルバー ¥36,850ブレーキレバー ダイアコンペSS-6 ¥3,740Jack The Bike Rack ¥17,600マスロード センタースタンド ¥5,060NITTO MCR22クロモリステム（25.4/10cm） ¥9,680グリップ Wolf Tooth Echo ¥5,170シマノ SL-RS700 (11速） ¥9,790当該車両＠ arca cyclehttps://www.instagram.com/p/DBJPBFoym8k/?img_index=1※写真のフロントラックは附属いたしません。あれこれパーツを試しながら、永く楽しめる自転車だと思います。リアのラックは附属します。Bluelug上馬で一周さんにアドバイスを頂きながら組んで頂いた自転車です。今はクランカーバーと機械式ディスクブレーキ仕様です。現車はご厚意によりarcacycleさんで保管していただいていますので、良い状態でお渡しできると思います。値下げしました【美品】デローザ DE ROSA ヌーボクラシコ 備品付き。https://www.instagram.com/arcacycle0321/お店のお休みは上記インスタにてご確認ください。段ボールに入るようハンドルやペダル等は分解します）。パーツ一覧Blue Lug 上馬にて添付写真#13ご参照ください当該車両＠ Blue Lughttps://bluelug.com/bike-catalog/14057/※写真のフェンダーは付属しません※写真のパニアは付属しません。ご検討くださいませ。