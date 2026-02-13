SURLY STRAGGLER サイズ52 SURLY* straggler 完成車 (52/cold blue) - BLUE LUG ONLINE STORE

おかげさまで開設25周年MARKSAMUELS.CO.UK 創業祭

SURLY STRAGGLER サイズ52 SURLY* straggler 完成車 (52/cold blue) - BLUE LUG ONLINE STOREの詳細情報

SURLY* straggler 完成車 (52/cold blue) - BLUE LUG ONLINE STORE。SURLY STRAGGLER サイズ52 SURLY STRAGGLER サイズ52。SURLY STRAGGLER サイズ52。体調悪く乗れなくなりましたのでお譲りいたします。※写真のパニアケース、フロントラックは附属いたしません。値下げ不可でお願いいたします。横浜市に越してからは青葉台のarcacycleさんでメンテナンスをお願いしています。完成車よりも色々と良いパーツで組んでありお得です。※中古車両のためarcacycleさんにて現車の確認と引き取りができる方限定でお願いします。現車確認が難しい方には発送いたしますが、送料はご負担ください（箱詰め8,000円くらいと聞いています。購入後の一切のクレームはお受けいたしませんのでご了承ください。arcacycleにてハンドル　VeloOrangeクランカーバー　¥10,780ブレーキ　GrouTacEqualシルバー　　¥36,850ブレーキレバー　ダイアコンペSS-6 ¥3,740Jack The Bike Rack　¥17,600マスロード　センタースタンド　¥5,060NITTO MCR22クロモリステム（25.4/10cm）　¥9,680グリップ　Wolf Tooth Echo　¥5,170シマノ　SL-RS700 (11速）　¥9,790当該車両＠　arca cyclehttps://www.instagram.com/p/DBJPBFoym8k/?img_index=1※写真のフロントラックは附属いたしません。。SURLY STRAGGLER サイズ52。あれこれパーツを試しながら、永く楽しめる自転車だと思います。。ブロンプトン　BROMPTON S6L。リアのラックは附属します。キャノンデール　R400 カスタム。ふかもえず　超美品　elves quendi 50サイズ。Bluelug上馬で一周さんにアドバイスを頂きながら組んで頂いた自転車です。DOLAN SCALA ドラン　スカラ　530　シングル　ピスト　エアロ TT。自転車本体 BROOKLYN MACHINE WORKS STREET BMX 20.8。今はクランカーバーと機械式ディスクブレーキ仕様です。STRIDA　SX-Limited Edition　折り畳み自転車　極美品。自転車本体 Specialized S-Works SL3。現車はご厚意によりarcacycleさんで保管していただいていますので、良い状態でお渡しできると思います。DEROSA デローザ avant ロードバイク カーボン。値下げしました【美品】デローザ DE ROSA ヌーボクラシコ 備品付き。https://www.instagram.com/arcacycle0321/お店のお休みは上記インスタにてご確認ください。FikadagsORBEA ORCA M30 51サイズ 2025年モデル。スペシャライズド ALLEZ SPRINT COMP DISC 2022。段ボールに入るようハンドルやペダル等は分解します）。ZUNOW ズノウ　DURA-ACE Campagnolo ロードバイク。Cinelli MASH Parallax 2016 美品。パーツ一覧Blue Lug 上馬にて添付写真#13ご参照ください当該車両＠ Blue Lughttps://bluelug.com/bike-catalog/14057/※写真のフェンダーは付属しません※写真のパニアは付属しません。Panasonicジェッター(２０１９年)１６Ah(８速)電動自転車。訳有 KAFER 350W 折りたたみ電動自転車 シティ E-バイク 7.8Ah。ご検討くださいませ。札幌引き取り限定！！超レア品！ジャイアントマウンテン入手困難希少品！！定価13万
