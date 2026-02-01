おかげさまで開設25周年MARKSAMUELS.CO.UK 創業祭

2099珍品！希少！入手困難！【高額収入印紙みほん13枚】見本販促非売品使用不可 2099珍品！希少！入手困難！【高額収入印紙みほん13枚】見本販促非売品使用
2099珍品！希少！入手困難！【高額収入印紙みほん13枚】見本販促非売品使用。2099珍品！希少！入手困難！【高額収入印紙みほん13枚】見本販促非売品使用。2099珍品！希少！入手困難！【高額収入印紙みほん13枚】見本販促非売品。説明文最後まで熟読何卒宜しくお願い致しますm(_ _)m入手困難な貴重品！【高額収入印紙のみほん13枚】です。100,000円（10万円） 60,000円（6万円） 50,000円（5万円） 40,000円（4万円） 30,000円（3万円） 20,000円（2万円） 10,000円（1万円） 6,000円（6千円） 5,000円（5千円） 4,000円（4千円） 3,000円（3千円） 2,000円（2千円） 1,000円（1千円）各1枚合計331,000円分です。汚れ、シミ、破れ、経年劣化などございます。梱包方法の指定はお受け致しておりませんm(_ _)m簡易梱包、ビニール袋に入れ、段ボールにて梱包にて匿名佐川急便/日本郵便パケットポストで発送致しますm(_ _)mこちらの都合にて匿名佐川急便/日本郵便ネコポスに変更する場合ございますm(_ _)m反町たにしドットコム時空の旅人2025.04.25。収入印紙400円（現行柄）【高価買取・換金】 - チケット・外貨両替。見本ですので使用は出来ませんのでご注意ください。。4枚 確認用。台紙に貼り付けられております。1889 イギリス MS62 ジュビリーヘッド ヴィクトリア女王 クラウン 銀貨。銀貨】2011年 カナダ メイプルリーフ 銀貨 1オンス。神経質な方や状態が気になる方はご遠慮くださいませm(_ _)m画像より御判断何卒宜しくお願い致しますm(_ _)m交渉中でございましても先に購入なされました方を優先と致します。旧紙幣　古紙幣　韓国銀行券　10銭　50銭　20枚セット　完全未使用 ピン札
