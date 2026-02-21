【手渡希望】2020 cannondale jekyll carbon 29 L 手渡希望】2020 cannondale jekyll carbon 29 L 手渡希望】2020

【手渡希望】2020 cannondale jekyll carbon 29 L 手渡希望】2020 cannondale jekyll carbon 29 L 手渡希望】2020の詳細情報
手渡希望】2020 cannondale jekyll carbon 29 L 手渡希望】2020。手渡希望】2020 cannondale jekyll carbon 29 L 手渡希望】2020。手渡希望】2020 cannondale jekyll carbon 29 L。。【神奈川県内での手渡しを希望します。手渡希望】2020 cannondale jekyll carbon 29 L - メルカリ。配送を希望される方はご相談ください】ブレーキ:SRAM CODE rsc に変更シートポスト:FOX transfer 150mmに変更サスとショックはOH済み身長175cm以上の方におすすめしますトップチューブの傷はブレーキレバーで擦った痕ですシートチューブの塗装の痛みはなんらかの溶剤によるものだと思いますフロントリムに凹みあり■スペック・フレーム：BallisTec Carbon front triangle, SmartForm C1 Alloy swingarm, 150mm travel, Ai offset drivetrain, ISCG05, PF30-83, flat mount brake, tapered headtube・フォーク：Fox Float Performance 36, 150mm, Grip Damper, 3-Pos adj., 15x110, tapered steerer, 44mm offset・リアショック：Fox Float Performance DPX2 EVOL, 3-Pos adj.・リム：Stan's NoTubes Flow S1, 32h, tubeless ready・スポーク：DT Swiss ChampionタイヤMaxxis Assegai, 29 x 2.5\"・クランク：Truvativ Stylo 6K DUB, 30T, Ai offset・ボトムブラケット：SRAM DUB PF30 MTB83・チェーン：SRAM NX Eagle, 12-speed・リアコグ：SRAM PG-1230, NX Eagle, 11-50, 12-speed・リアディレーラー：SRAM GX Eagle・シフター：SRAM GX Eagle, 12-speed・ハンドルバー：Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise・グリップ：cannondale・ステム：Cannondale 3, 3D Forged 6061 Alloy, 1-1/8\", 31.8, 0°・ブレーキ：200/180mm・サドル：cannondale