tern VERGE N8 試走のみ tern VERGE N8 試走のみ tern VERGE N8 試走のみ Tern Verge N8 試乗車

Tern Verge N8 試乗車ご用意いたしました。2024年式の最新モデル！超お買い得！早い者勝ち！福岡市内でお引き取りなら、送料分(¥12,000-)＋‪αお値引します。2024年12月26日に正規取扱店にて購入しました。パーツ類も自転車購入時に新品購入しました。カスタム後に試走のみ！走行5km未満。RIDEAブレーキ系統は軽量化はもちろんですが、日泉ケーブルと合わせて機能面も優れていて、引きの軽さとブレーキもバッチリ効きます。雨天走行なし、室内保管。総額¥287,210-2024年式 verge n8 グリーン×ガンメタル￥115,500-落ちついたブラウンに近いグリーン、詳細はメーカーページをご覧ください。人気が高いカラーで各店でも在庫少ないと思います。カスタム内容・DAHON プロホイール 前後¥60,280-・ternラピッドトランジットラックM、付属の輪行袋、レバーあり。 ¥21,780-・RIDEA XFH2 V-Type Lever CNC ¥27,940-・RIDEA BSFW20 V-Brake Shoes¥10,120-・RIDEA CLV2 V-Brake CNC Long arm ¥25.300-・日泉ケーブル 前後ブレーキ(クリアー)、シフトケーブル(クリアーレッド)¥9,790-・ペダル SYLVAN STREAM NEXT Ezy Superior¥16,500-たのメル便(¥12,000-)での発送です。自転車屋で整備済みなのですぐ乗れます。(空気圧のみ確認してください)ほぼ新車並に綺麗なので、現物見て納得して購入をおすすめ致します。ノーマルパーツは新車時取り外した前後ホイールと折りたたみ時のマグネットのみです。説明書あり。必要な写真、質問、値引き交渉なんでもお気軽にコメントお願い致します。ご覧いただきありがとうございます。タイヤサイズ···20インチフレーム素材···アルミ付属品···保証書,讓渡証明書特徴···完成品。TERN（ターン）2026年モデル VERGE N8 （ヴァージュN8）。