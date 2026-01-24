総額118万！TIME ALPE D’HUEZ 01DiscアルテDi2 12速 総額118万！TIME ALPE D'HUEZ 01DiscアルテDi2 12速の詳細情報

総額118万！TIME ALPE D'HUEZ 01DiscアルテDi2 12速。総額118万！TIME ALPE D'HUEZ 01DiscアルテDi2 12速 総額118万！TIME。総額118万！TIME ALPE D'HUEZ 01DiscアルテDi2 12速。ご覧頂きありがとうございます自分自身のものはもちろん、家族やチームメイトが不要になったバイクも整備して格安でお譲りしております。完成車タイム アルプデュエズ01 AKTIVフォークディスク2021年くらいのモデルフレーム：カーボンサイズ：M（身長目安175前後〜185前後）コンポ：アルテグラDi2 R8100系変速数：2×12速ステム：Fizik CYRANO R1ハンドル：3T製カーボンハンドルサドル：sella italia SP-01 BOOSTBB：セラミックスピード製ホイール：FULCRUM RACING 4DB 2way-fit走行距離：500km未満保管場所：室内落車：無し即乗りオッケー！参考価格フレーム：702,000円コンポ：約300,000円ステム：11,550円ハンドル：約40,000円サドル：16,500円BB：約40,000円ホイール：57,240円その他：約20,000円合計：約1,187,250円※ホイールは使用には問題ないですが、別のバイクからの流用で、ややキズ多めです。※譲渡証明書おつけします。いつかはTIMEと言われる、憧れのフレンチブランドの中でも、最高峰のハイエンドバイクです。さらに最新アルテDi2 12速、BBなども最高級のものをアッセンブル！ヒルクライムからロングライドまでレースでも即戦力レベルです!もちろんまったりライドでも最高の乗り心地です^_^現在、円安などで新車は価格高騰しています。通常使用に伴う微細なキズや汚れはありますが、走行距離も極少なくツヤツヤで美品だと思います。ご購入後のキャンセルや苦情はご遠慮くださいませ。総額118万！TIME ALPE D'HUEZ 01DiscアルテDi2 12速。千葉県千葉市で直接引き取り歓迎です他サイトでも出品してますので早いもの勝ちです。。TREK Domane SL5 Gen3 2022モデル。※ペダル、ボトルケージ、センサー、マウント類、充電ケーブルは付属しません。✴️ BIANCHI ビアンキ VIA NIRONE7 DISC。specialized aethos pro 54(ホイール無)。※上記以外は画像に映っているものがお譲りする全てです。ELVES FALATH EVO ファラスエボ105 Di2 取りに来てもらう。値下げ可＊プレミア未使用新品＊ALL-CITY。元々乗り心地や剛性が最高レベルの極上フレームですが、Aktivフォークタイプにした事でさらに振動が大幅に軽減されております。【80s初期☆ランドナー】BRIDGESTONE EURASIA EA550。Panasonic 電動アシスト自転車 BE-FGL031 カーキ色。高年式のこのロードバイクはとてもお得かと思います。GT Sensor Carbon Elite 29インチ フルサス カーボン。FELT 2016年 F75。私の主観ですので画像にて確認や、質問頂き、ご納得の上でご購入くださいませ。パナソニック 電動アシスト自転車 SW 20型 8Ah 黒 BE-ELSW01B。コメンサル MTB SUPER4 26 カーボン FOX カシマコート。検索ピナレロビアンキコルナゴLook