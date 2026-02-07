【最終値下げ】美品・REP BLACKWING™ アジャスタブルベンチ 最終値下げ】美品・REP BLACKWING™ アジャスタブルベンチ BlackWing

【最終値下げ】美品・REP BLACKWING™ アジャスタブルベンチ 最終値下げ】美品・REP BLACKWING™ アジャスタブルベンチ BlackWingの詳細情報

スタンダードパッドのメタリックブラックです。組立済みのまま、たのメル便で発送いたしますので、すぐ使えます。購入時の価格:99,900円ご覧頂きありがとうございます。今年の2月に購入したばかりですが、別のベンチを購入したため、出品致します。購入時で既に写真のような細かい汚れ？のようなものがありました。使用回数は多くないですが、中古品となりますので気にならない方のみよろしくお願いいたします。※インクライン、デクライン両方対応※シートを前後にスライドさせることで、全てのポジションでシートとバックパッドの間の隙間をなくすことができます。※ラチェット式ポップピン座面調整機能あり※別売のレッグローラーアタッチメントを取り付けることもできます。※使用後は直立させることにより0.29㎡ほどの省スペースで収納することが可能です。※個人的感想ですが、トレーニング時の安定感は抜群です。ーー重量59kg長さ151cm幅66cm高さ44cmバックパッド角度-8, 0, 10, 20, 30, 37.5, 45, 52.5, 60, 67.5, 75, 85シートパッド角度-10, 0, 8, 15, 30, 45バックパッド長さ97cmバックパッド幅31cmシートパッド幅22~30cmシートパッド長さ40cmフレーム脚幅（後）66cmフレーム脚幅（前）38cmフロントハンドル長さ18cmフロントハンドル直径25mm設置面積151cm × 66cm直立時の設置面積0.29㎡耐荷重454kgフレーム素材11ゲージスチールパッド素材クリーングリップハンドル素材ステンレススチール（ローレット加工）