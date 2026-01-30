アメリカ オランダ 古銭 貨幣 色々 76 枚 内銀貨 18 枚 No717 アメリカ オランダ 古銭 貨幣 色々 76 枚 内銀貨 18 枚 No717 アメリカ

アメリカ オランダ 古銭 貨幣 色々 76 枚 内銀貨 18 枚 No717 アメリカ オランダ 古銭 貨幣 色々 76 枚 内銀貨 18 枚 No717 アメリカの詳細情報
1.アメリカ貨幣75枚とオランダ貨幣1枚 です。内銀貨18枚2.状態は個々に異なりますので、『やや傷 や汚れあり』としました。合計76枚です。。銭単位切手 切手趣味週間 郵便週間記念切手 月に雁 ５枚シート。 3.内容 ①1964年 ケネディー 50セント 銀貨 5枚 ①'1972年 ケネディー 50セント 1枚 ②1963年 フランクリン50セント 銀貨 1枚 ③ルーズベルト1ダイム 1958年 銀貨 1枚 〃 1962年 銀貨 1枚 〃 1963年 銀貨 1枚 〃 1964年 銀貨 5枚 〃 65(8),67(2),76(1),78(1),80(1),81(1),82(1), 85(1),88(1),91(1),92(1),94(1),96(1) 21枚 ④1944年マーキュリーダイム 10セント 銀貨 1枚 ⑤ワシントン5セント 62(1),70(1),71(1),74(1),84(1) 5枚 ⑥ワシントン25セント 1962年 銀貨 1枚 〃 65(3),67(1),68(1),70(1),77(2),82(1), 94(1),97(1)11枚 ⑦1979年スザンアントニー 1ドル 1枚 ⑧ジェファ-ソン5セント 72(1),73(1),86(2),88(1),90(1),92(1)7枚 ⑨リンカーン1セント 62(1),83(1),84(1),89(1),90(3),93(4),98(1) 12枚 ⑩1921年 モルガンダラー 1ドル 銀貨 1枚 ⑪1930年 オランダウイルヘルミナ1世２・2/1グルテン銀含有量720銀貨1枚種類...外国貨幣/硬貨