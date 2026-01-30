竜20銭銀貨、極美品❗明治33年(特年！)超レア❗超貴重❗3万の品を1万5千‼️ 竜20銭銀貨、極美品❗明治33年(特年！)超レア❗の詳細情報

竜20銭銀貨、極美品❗明治33年(特年！)超レア❗。竜20銭銀貨、明治33年 極美品3万❗の品を。竜20銭銀貨、極美品❗明治33年(特年！)超レア❗超貴重❗3万の品を1万5。竜20銭銀貨、極美品3万❗(カタログ記載,4,6画像参照)の品を半額の1万5千❗で出品致します。前年の明治32年は,1500万枚も発行していますので雲泥の差があり、現在の取り引き価格でも,明治32年と33年とでは,10倍の差が出ています。これから更に入手が困難になる事が予想されます、今後も益々,価格高騰するでしょう❗直径22,8ミリ、厚さ1,4ミリ重さ5,4g(カタログとほぼ同数値)磁石に反応無しもちろん本物❗品位: 銀800/銅200(カタログ記載数値)竜20銭銀貨,明治33年(カタログ参考価格)「第4,5,6,7画像参照」 並品8,000円 美品15,000円♦極美品30,000円‼️ 未使用80,000円 完全未使用170,000円この商品は,写真をご覧頂ければ分かる様にピカピカの貨幣で裏面には迫力満点の素晴らしい綺麗な「竜❗」が施され「大日本・明治三十三年・20SEN ❗」と刻印も有ります(2画像参照) 「本物保証❗」この竜20銭銀貨,明治33年は、極美品3万❗(カタログ記載,4,6画像参照)の品ですが,★半額の1万5千‼️に値下げしました！♦未使用に近い,ピカピカ20銭銀貨❗明治33年❗ご興味のある方ご購入ご検討宜しくお願い致しますね。」。竜20銭銀貨、極美品❗明治33年(特年！)超レア❗。カタログによりますと,明治33年の発行枚数は,たったの80万枚！しか発行されず,今現在では特年！と呼ばれ超レア貨幣で極美品で3万円❗(カタログ記載,6画像参照)です。。銭単位切手 切手趣味週間 郵便週間記念切手 月に雁 ５枚シート。(6画像参照)とても希少価値が高い為、非常に高額で取り引きされています。記念切手集 中国 1984年。【現品限り】満州国切手 第1次普通切手 未使用。即,購入有り「大切なコインですので,傷が付かない様にコインカプセルケースに入れて発送致しますね。【新品★匿名配送】 レターパックプラス 600 50枚セット