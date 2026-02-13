秋月種樹画 新井洞巌(白雲居士)賛 芭蕉画賛 群馬県 明治 掛軸ZK19 秋月種樹画 新井洞巌(白雲居士)賛 芭蕉画賛 群馬県 明治 掛軸ZK19 秋月

秋月種樹画 新井洞巌(白雲居士)賛 芭蕉画賛 群馬県 明治 掛軸ZK19 秋月種樹画 新井洞巌(白雲居士)賛 芭蕉画賛 群馬県 明治 掛軸ZK19 秋月の詳細情報

秋月種樹画 新井洞巌(白雲居士)賛 芭蕉画賛 群馬県 明治 掛軸ZK19。【落款】：白雲居士 秋月種樹(印) 【参考】：新井洞巌（あらい どうがん)1866－1948 明治-昭和時代前期の日本画家慶応2年4月10日生まれ。明治29年から18年間,日本各地をはじめ中国の洞庭湖などを旅した。昭和23年5月2日死去。上野(こうずけ)(群馬県)出身。著作に「南画の描き方」。天保(てんぽう)4年10月17日生まれ。日向(ひゅうが)(宮崎県)高鍋(たかなべ)藩主の兄種殷(たねとみ)の世子となる。維新後は新政府の参与,明治天皇の侍読,公議所初代議長,元老院議官などをつとめ,明治27年貴族院議員。明治37年10月17日死去。通称は政太郎,右京亮。漢詩集に「古香公詩鈔」。【発送詳細】◆入金を確認してから３営業日間以内に発送いたします。◆混み合い状況によりますと遅れる場合がございます。軸先の外れは、返品の対象にはなりません。長井雲坪(うんぺい),菅原白竜,高森砕巌に南画をまなぶ。吉川英治に最後の南画人と評された。83歳。本名は信吉。秋月種樹 あきづき-たねたつ1833－1904 幕末-明治時代の武士,政治家。秋月種任(たねただ)の3男。学問所奉行,将軍徳川家茂(いえもち)の侍読などを歴任。漢詩,書画をよくした。72歳。号は古香,松渓。 【本紙】：紙本 【箱付】：合箱 【寸法全体】：約207*51【寸法本紙】：約136ｘ33 【品番】：ZK19【状態】：中古品です、画像でご判断、ご納得頂いた方のみのご購入をお願い致します。３営業日間を超えてもまだ発送連絡がない時、ご連絡ください。【注意事項】◆ 掛軸の軸先ですが、配送中の振動・気温・経年劣化等で外れてしまうことがあります。大変お手数ですが、お客様ご自身での修復をお願い致します。