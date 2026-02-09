SHODO 仮面ライダー VS 全42種&S10種込み SHODO-X にあらず SHODO 仮面ライダー VS 全42種&S10種込み SHODO-X にあらず SHODO

SHODO 仮面ライダー VS 全42種&S10種込み SHODO-X にあらず SHODO 仮面ライダー VS 全42種&S10種込み SHODO-X にあらず SHODOの詳細情報
#SHODO仮面ライダーVS 一般販売されたシリーズ全52種(全シークレット込み)セット。写真10枚目の #プレバン シン & J セット(開封品) &#結成悪の軍団! ←タップ推奨 はこちらをお買い求めの上、¥30,000のセット価格で追加購入可。単品売りなし。状態は比較的箱は美品でシークレットがある物だけ箱開封・袋未開封。他は箱未開封品です。①・01. 旧1号, 02. V3, 03. X, 04. アポロガイスト,②・05. 旧2号, 06. 旧1号:桜島, 07. Rマン, 07s. Rマン, 08. ザンジオー, 09. S戦闘員,③・10. ブラック, 11. シャドームーン, 12. ストロンガー, 12s. チャージアップ, 13. 1つ目タイタン, 13s. 百目タイタン,④・14. 新1号, 15. 新2号, 16. ショッカーR , 16s. SR, 17. アマゾン, 18. ブラックRX,⑤・19. スカイR, 19s. 強化スカイR, 20. カブト, 20s. ダークカブト, 21. グリラスワーム, 22. ゼクトルーパー, 22s. ゼクトルーパー,⑥・23. スーパー1, 23s. スーパー1, 24. ガラガランダ, 25. ゲルS戦闘員, 26. W, 26s. ジョーカー,⑦・27. ZO, 28. ZO:クラッシャーO, 29. ドラス, 30. オーズ, 31. バース, 31s. プロトバース,⑧・32. ZX, 33. ZX, 34. タイガーロイド, 35. ディケイド, 36. 響鬼, 37. 響鬼紅,⑨・38. クウガ, 39. クウガアメイジングマイティ, 40. キバ, 41. 本郷猛, 42. S戦闘員.略 : ライダー = R・ショッカー = S. 番号後のs = シークレット.#SHODO_X & #SHODO_O のフルセット別に出品中です。こちらと同時購入で重複の38~42除き¥4,999値引きます。コメント下さい変更します。