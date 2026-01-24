スペインの光と影,檜山健三「白い家」6号油彩,スペイン郊外,東京芸大小磯教室 スペインの光と影,檜山健三「白い家」6号油彩,スペイン郊外,東京芸大

スペインの光と影,檜山健三「白い家」6号油彩,スペイン郊外,東京芸大小磯教室 スペインの光と影,檜山健三「白い家」6号油彩,スペイン郊外,東京芸大の詳細情報

スペインの光と影,檜山健三「白い家」6号油彩,スペイン郊外,東京芸大。スペインの光と影,檜山健三,城のある風景,6号油彩,スペイン郊外,。スペインの光と影,檜山健三「白い家」6号油彩,スペイン郊外,東京芸大。檜山健三先生は1932年茨城県に生まれ、東京芸大油画専攻小磯教室で学びました。親兄弟皆医者で檜山先生だけが芸術の道を選んだそうです。卒業後は無所属の道を選び頻繁にスペインに滞在し制作されました。1989年に梅田近代美術館で開催された「追悼・小磯良平先生を囲む作家展」では昵懇の巨匠たちと新制作創立メンバーと芸大小磯教室の門下生たち、島田章三、脇田和、大沼映夫、石川滋彦、伊藤清永、野田弘志、彼末宏、絹谷幸二、三岸節子、舟越保武、猪熊弦一郎、笠井誠一、小松崎邦雄ら41名が招待され檜山先生のそのひとりです。その作品はご夫妻で幾度も訪れたスペインの昼下がりのまどろみや集落の光と影を感じる円やかな色感としゃれたフォルムで人気を博しました。活動は出身県にある伊勢甚の美術サロンにて隔年開催を中心に泰明画廊さん、梅田画廊さんなど著名画廊や全国の百貨店美術部で開催されました。エリアがどこであってもスペインで長く研鑽を重ねた影響か、どの作品もスペインの光と影の表現、微笑んだような大気のやわらかさ、何十時間もなにもせず居られるようなゆるやかな時の流れを感じる大らかな作風と気品が魅力の作品たちです。昭和の美術業界絶頂期はもう間違いなく主たる市場はオークション会社や画廊ではなく美術部でありそのサロンに年間通して断トツ上流の客層や静謐で品のある設えの内装にぴったしの作風と思います。いずれもすべてが人生最良の瞬間や命の輝きを切り取ったようなその場その場の胸のすく絶景を描いております。花畑、パーラー、海外の公園、欧州の海辺、どれも本当に素敵です。本作は木枠に張った作品のみで額縁はございません。作家名 檜山健三タイトル 白い家技法 キャンバスに油彩サイズ F6号 41*31,9ｃｍ額サイズ なし。サイン 下部にサインあり。キャンバス裏にサイン、タイトルあり。状態 作品大体良好。備考 真作保証します。評価 1982年美術名鑑では号換算￥456,000。