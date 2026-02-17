おかげさまで開設25周年MARKSAMUELS.CO.UK 創業祭

オーダー停止中　　ハンドメイドフレームバッグ　オーダー製作　納期3週間 オーダー停止中 ハンドメイドフレームバッグ オーダー製作 納期3週間
オーダー停止中 ハンドメイドフレームバッグ オーダー製作 納期3週間。受注停止中 ハンドメイドフレームバッグ オーダー製作 1〜3週間。受注停止中 ハンドメイドフレームバッグ オーダー製作 1〜3週間。ハンドメイドフレームバッグのオーダーページです。6F838BED-DB94-4E9A-9F95-。XS サイズ(40cm)11,000円　S.Mサイズ　 (41cm〜49cm) 12,000円L サイズ　(50cm〜) 13,000円フルフレームバッグ　(上下2段収納、取り外し可能な中仕切り付き) Mサイズまで18,000円　Lサイズ20,000円上下分割式フルフレームバッグMサイズまで24,000円　Lサイズ26,000円ステムポーチ　6.5cm+×15cm 4,500円(２個セット8,000円)　　表地:ECOPAK EPLX 400 ブラックX-PAC VX21 ネイビー、コヨーテブラウン、マルベリーX-PAC X42 オリーブ そのほか取り寄せ可能カラー有り※X-PAC は縦目使いが標準で在庫状況により生地の変動があります。。ファブリックタグ並びにハンドメイドネームタグがつきます。アクセサリー SURLY petite porteur house bag。裏地　オックスナイロン(ネイビー、ブラウン、オレンジ、オリーブ)右側メインファスナー　YKK 止水ファスナー　5号　(xsは3号)左側サブファスナー　YKK止水ファスナー3号メッシュファスナーポケット　グローブホルダー小さなサイズはサブポケットの数が減ります。bagjackメッセンジャーバッグ 刺し子ネイビーブルー ブラック。トップチューブ取り付け方法:ベルクロorゴム紐3mm下部取り付けベルクロ止めとなります。アークテリクス Granville 10 Courier Bag。(ご自身で切り揃えて長さ調整できます。KATSUYUKI KODAMA ショルダー バッグ 本革 カツユキコダマ。)￼胴体内側に補強芯を入れますので市販のフレームバッグと比べるとしっかりしたものになります。フルセット ルートワークス ハンドルバーバッグ。ご依頼いただいてから1〜2週間ほどいただきます。RESTRAP BAR BAG 14L ハンドルバーバッグ。複雑な形のカーボンフレームにつきましてはご自身で型紙を取っていただきそれを発送していただく事になります。アクセサリー SWIFT INDUSTRIES zeitgeist pack。(メルカリに出品していただき私が購入します)この商品はハンドメイド品ですので多少の縫製のズレなどあります。OLIFE バイク サドルバッグ 自転車 シート下 ウェッジポーチ。車体につけてしまえば気にならないような歪みなどは修正いたしません。LOOK(仏)のショルダーバッグ　非売品。購入希望の際はコメントいただけましたら専用ページ作ります、そちらでヒアリングをし、制作の過程は随時掲載します。CHROME クローム KADET カデットボディバッグ メッセンジャーバッグ。製作途中で商品の購入をされますと写真の更新ができなくなりますので商品購入は完成品を確認後でよろしくお願いします。新品 Rapha 現行版 ロールトップ バックパック 20リットル。ペット(犬)を飼っています。t*r様 【新品未使用】chrome x e.g コラボ　ワルシャワ30L。完成した商品は自身のブログやSNSなどにアップします。鈴木宏太ハンドメイドフレームバッグ。
