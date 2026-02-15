Apple Macbook Pro (15.4inch 2015) 16G中古

Apple Macbook Pro (15.4inch 2015) 16G中古の詳細情報

Apple Macbook Pro マックブックプロ Intel Core i7(15.4inch 2015) 中古品になります。（同一商品 同一スペック商品、メルカリ上で最安値にて出品しております!）Apple Macbook Pro OSバージョン 12.7.1プロセッサ 2.8GHz Intel Corei7メモリ16G 1600MHz DDR3 512GB SSD動作は問題なく最近まで使用できてましたので、まだまだ長くお使いいただけます。スペック面も問題なく、「さすがはMacbook Pro」という感じで動画編集、複数アプリケーションの同時立ち上げも全くストレスなくスムーズに使用可能です。↓【ご購入前にご理解いただきたい箇所についてお伝えします】↓■キーボードの剥がれ・テカリなどありません。■底面の目立つ汚れ・四角のパッドの消耗・凹み、ありません。■リンゴマークの液晶、問題ありません。■トラックパッドの凹み、ありません。■写真では分からないですがモニターに数箇所、数ミリのシミのような感じがありますが、ワレや欠け等の破損ではないため画面を見るのには全く支障はありませんが念のため記述しておきます。クリーナー等で綺麗にしたいのですが、下手にやると返ってモニターに傷などが生じるの恐れて、そのままお送りいたします。気になる場合はガラス専用？のクリーナー等で簡単にキレイになるかと思います。■アップル純正電源ケーブルありますがやや使用感があります。■蓋が少し力を入れないと数ミリ浮いた状態になります。（力を入れて閉めても全く問題ございません。閉まります。）■当方、非喫煙者、ペット無です。■その他、気になる箇所がありましたらお気軽にご質問ください。専門知識が低いため、裏蓋を開けての確認などはできませんがご了承ください。また、「この部分を見たい」など、ありましたら追加でお写真のほう公開いたしますのでお申し付けください。現状、お値引きに関するお問い合わせはご遠慮いただけますよう、よろしくお願いいたします。専用箱等はありませんが丁寧に梱包し、発送させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。