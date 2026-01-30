MacBook本体 MacBook Retina, 12-inch, Early 2016 MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016) - 技術仕様 - Apple サポート

お店で受け取る
MacBook本体 MacBook Retina, 12-inch, Early 2016 MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016) - 技術仕様 - Apple サポートの詳細情報
MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016) - 技術仕様 - Apple サポート。MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016) をチェック | Mac | Mac OTAKARA。MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016)。2025/08/17 値下げしました。 24,500円→22,000円2025/08/01 値下げしました。 35,000円→24,500円----------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。MacBook Retina, 12-inch, Early 2016です。・CPU ：1.1GHz デュアルコアIntel Core m3・メモリ ：8GB（1867MHz LPDDR3）・グラフィック：Intel HD Graphics 515 1536MB・ディスプレイ：12インチ（2304×1440）・ストレージ ：250GB（フラッシュストレージ）・色 ：ゴールドかなり古い機種ですが、軽く持ち運びに便利です。動画を見たりネット閲覧ぐらいなら問題なく使えます。写真のOSはcatalinaですが、Montereyをクリーンインストールした状態で発送します。箱、ケーブル類などの付属品は全て揃っています。目立った傷はありませんが中古品ですので多少の使用感はありますのでご容赦ください。写真は初期化前の状態です。申し訳ありませんが値引き交渉はご遠慮ください。よろしくお願いします。。MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016) をチェック | Mac | Mac OTAKARA。。macbook Air M1 2020 13インチ 8GB/256GB。美品 MacBook Air M3 15インチ 16GB 保証2026年2月。Macbookpro2009 2.26GHz Core 2 Duo8G 160Ｇ。MacBook Air 2020 Core i5 本体。MacBook Pro 13 2017年。T*U様 MacBook Air M3 13インチ ミッドナイト8GB/512G。MacBook本体 MacBook Air (Apple M1, 8GB, 512gb)。MacBook Pro 13-inch, Mid 2012 メモリ4GB。MacBook本体 iMac (21.5-inch, Late 2013)。MacBook 13インチ スペースグレー 本体 M2
