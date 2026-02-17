極美品 MacBook Air A2337 2020 M1/8GB/512GB M1 MacBook Air 2020 512GB A2337 スペースグレイ

極美品 MacBook Air A2337 2020 M1/8GB/512GB M1 MacBook Air 2020 512GB A2337 スペースグレイの詳細情報

M1 MacBook Air 2020 512GB A2337 スペースグレイ。極美品 MacBook Air A2337 2020 M1/8GB/512GB Apple MacBook Air 2020。MacBook Air A2337 EMC3598 13インチ M1チップ 8GB 256SSD。落札金額+5,000円、BootcampにてWindows 11 Proをインストールすることが可能です。。Parallels desktop 20 永続ライセンス版のライセンスキーは付属します。MacBook Air 2020 Core i5 本体。なお、値下げ交渉をせずに、即決の場合は無料でOfficeをインストールさせていただきます。MacBook本体 MacBook Air (Apple M1, 8GB, 512gb)。■商品状態極美品！液晶は新品になります。MacBook 13インチ スペースグレー 本体 M2。トップカバー、ボトムカバーとも概ね綺麗です。Apple MacBook Air M1 メモリ16GB ストレージ512GB。初期パスワードは1234になります。Apple Macbook 【MacOS 2021年／Office2021年付き。。Mac Book Air (M1 2020) メモリ:8gb SSD:512gb。ご希望される場合は落札後取引ナビにてご連絡をいただければ幸いです。落札金額+10,000円、有料の仮想マシンソフト「Parallels desktop 20」にてWindows 11 Proをインストールすることも可能です。美品 MacBook Air M3 15インチ 16GB 保証2026年2月。Macbookpro2009 2.26GHz Core 2 Duo8G 160Ｇ。落札金額+5,000円、Mac版Officeがインストール可能です。Officeのアカウントとパスワードお付けします。MacBook Pro 13 2017年。T*U様 MacBook Air M3 13インチ ミッドナイト8GB/512G。落札金額+5,000円、Windows版Officeがインストール可能です。※ 商品説明 ※メーカー名 ： Apple製品名(型番) ： MacBook Pro Air [A2337 Thunderbolt 3ポートx 2]CPU ： M1 （4つの高性能コアと4つの高効率コアを 搭載した8コアCPU）メモリ ：8GB（8192MB）ストレージ(SSD) ： 超高速 PCI-e SSD 512GB 光学ドライブ ： なし画面サイズ ： Retinaディスプレイ 13.3型ワイド 解像度:2,560x1,600ドット無線LAN ： 無線LAN内蔵キーボード ： 日本語配列 (バックライト付き)OSシステム ： Sonoma 14.7.2/Windows 11 Pro●付属品ACアダプター 、USB-Cケーブル、内蔵バッテリー、箱※付属品の一部は純正品でない場合があります。MacBook Pro 13-inch, Mid 2012 メモリ4GB。MacBook本体 iMac (21.5-inch, Late 2013)。液晶には保護フィルムが貼られていますが、剥がして使用してください。キーボード、パームレストとも綺麗な状態で、文字消えがありません。美品❗️MacBook Air 2022 M2チップ シルバー。【未開封新品】MacBook Air 13インチ M4 16GB 512GB。目立つ擦り傷がありません。充放電回数は 265 回となります。上位MacBookAir 2020 A2337 M1 16/500GB。M1 MacBook Air (US配列, 8GB/256GB)。※注意点通電・起動しないなど使用できない不具合に関しましては返品もしくは交換対応させていただきます。それ以外、商品状態上の理由があっても返品対応はできかねますので、商品状態にこだわる方は購入をお控えください。【美品】MacBook Air （M2, 2022）13.6㌅ バッテリー99%