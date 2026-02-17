Windowsノート本体 ThinkPad E570 (i5/16GB/256+500GB/FHD) Windowsノート本体 ThinkPad E570 (i5/16GB/256+500GB/FHD) Windows

おかげさまで開設25周年MARKSAMUELS.CO.UK 創業祭

Lenovo ThinkPad E570 Type20H5■CPUIntel® Core™ i5-7200U(Kaby Lake-R, 2C4T, 3M Cache, up to 3.10 GHz, TDP15W, HD Graphics 620)■メモリ16GB(DDR4-2666, 8GBx2 Dual Channel) ※DDR4-2133動作■ストレージSSD SAMSUNG MZVLW256HEHP-000L7(m.2 NVMe/256GB/1155h)+HDD HITACHI HTS727550A9E364(SATA300/500GB/7200RPM/2914h)■その他LEDバックライト付14.0型FHD液晶(1920x1080, 250 nits)Gigabit Ethernet Realtek R8111GUSQualcomm Atheros QCA61x4A (11ac, 2x2, MIMO)Bluetooth4.1USB3.0×2USB2.0x1VGA,HDMI×1SDカードリーダーHD Audio, Conexant® CX11852 codec, Dolby® Audio™ PremiumDVDマルチドライブ(HL-DT-ST DVDRAM GUE0N)マイク/コンボジャック内臓スピーカー(2W+2W)カメラ(720p)バッテリー(41/41Wh)Windows11 (24H2) (pw: user)Microsoft Office Professional Plus 2021
