Windowsノート本体 ThinkPad E570 (i5/16GB/256+500GB/FHD) Windowsノート本体 ThinkPad E570 (i5/16GB/256+500GB/FHD) Windows

お店で受け取る
（送料無料）
配送する
Windowsノート本体 ThinkPad E570 (i5/16GB/256+500GB/FHD) Windowsノート本体 ThinkPad E570 (i5/16GB/256+500GB/FHD) Windowsの詳細情報
Windowsノート本体 ThinkPad E570 (i5/16GB/256+500GB/FHD) Windows。Windowsノート本体 ThinkPad E570 (i5/16GB/256+500GB/FHD) Windows。Windowsノート本体 ThinkPad E570 (i5/16GB/256+500GB/FHD) Windows。Lenovo ThinkPad E570 Type20H5■CPUIntel® Core™ i5-7200U(Kaby Lake-R, 2C4T, 3M Cache, up to 3.10 GHz, TDP15W, HD Graphics 620)■メモリ16GB(DDR4-2666, 8GBx2 Dual Channel) ※DDR4-2133動作■ストレージSSD SAMSUNG MZVLW256HEHP-000L7(m.2 NVMe/256GB/1155h)+HDD HITACHI HTS727550A9E364(SATA300/500GB/7200RPM/2914h)■その他LEDバックライト付14.0型FHD液晶(1920x1080, 250 nits)Gigabit Ethernet Realtek R8111GUSQualcomm Atheros QCA61x4A (11ac, 2x2, MIMO)Bluetooth4.1USB3.0×2USB2.0x1VGA,HDMI×1SDカードリーダーHD Audio, Conexant® CX11852 codec, Dolby® Audio™ PremiumDVDマルチドライブ(HL-DT-ST DVDRAM GUE0N)マイク/コンボジャック内臓スピーカー(2W+2W)カメラ(720p)バッテリー(41/41Wh)Windows11 (24H2) (pw: user)Microsoft Office Professional Plus 2021#Lenovo #ThinkPad #E570 #i5 #16GB #256GB #500GB #ノートPC #ノートパソコン #フルHD #SSD #HDD #Office動作確認済の中古品です。Officeは未使用品を入れて認証しておりキーはデスクトップに設置済です。外箱、写真にない付属品、インストーラは付きません。緩衝材で包み、再利用段ボールでお送りします。ThinkPad E570 (i5/16GB/256+500GB/FHD)。OSは11をクリーンインストールしデジタルライセンス認証済みです。。お盆セール！ 限定1台！ 最新Windows11 ノートパソコン カメラ付き。バッテリーは消耗していたため新品(互換品)に換装済です。DELL AMD Ryzen 5 5500U ノートPC。Toshiba dynabook S 73-HS 本体。ACアダプタはLenovo純正スリムチップ65Wをお付けします。たっぷり容量512Gb メモリ16GB でさくさくNEC Vastpro。Windowsノート本体 Lenovo ThinkPad X1 Carbon。
同じカテゴリの 商品を探す
カスタマーレビュー
現在、3783件のレビューが投稿されています。
レビューを投稿するにはログインが必要です。