美品 MacBook Pro A1398 2015 i7/16GB/512GB MacBook 15インチ Core i7 16GB 512GB A1398

美品 MacBook Pro A1398 2015 i7/16GB/512GB MacBook 15インチ Core i7 16GB 512GB A1398の詳細情報

MacBook 15インチ Core i7 16GB 512GB A1398。Yahoo!オークション - Apple MacBook Pro A1398 Core i7 16GB SSD 512G。MacBook 15インチ Core i7 16GB 512GB A1398。落札金額+5,000円、BootcampにてWindows 11 Proをインストールすることが可能です。落札金額+5,000円、Mac版Officeがインストール可能です。なお、値下げ交渉をせずに、即決の場合は無料でOfficeをインストールさせていただきます。落札金額+10,000円にてSSDを1TBにアップグレード可能です。※ 商品説明 ※メーカー名 ： Apple製品名(型番) ： MacBook Pro Retina [A1398]CPU ： Core i7-4770HQ 2.20-3.40 GHz (4コア/8スレッド)メモリ ： 16GB（16384MB）ストレージ(SSD) ： 超高速 PCI-e NVMe SSD 512GB光学ドライブ ： なし画面サイズ ： Retinaディスプレイ 15.4型ワイド 解像度:2,880x1,800ドット無線LAN ： 無線LAN内蔵キーボード ： 日本語配列 (バックライト付き)OSシステム ： Catalina 10.15.7/Windows 11 Pro 64bit●付属品ACアダプター 、内蔵バッテリー※付属品の一部は純正品でない場合があります。キーボード、パームレストとも綺麗な状態で、文字消え・テカリがありません。バッテリーの放充電回数は 70 回になります。※注意点通電・起動しないなど使用できない不具合に関しましては返品もしくは交換対応させていただきます。落札金額+10,000円、有料の仮想マシンソフト「Parallels desktop 20」にてWindows 11 Proをインストールすることも可能です。Officeのアカウントとパスワードお付けします。落札金額+5,000円、Windows版Officeがインストール可能です。落札金額+20,000円にてSSDを2TBにアップグレード可能です。■商品状態美品！液晶の発色は綺麗な状態ですが、少しコーティング剥があります。トップカバーとボトムカバーには僅かに擦り傷があります。初期パスワードは1234になります。それ以外、商品状態上の理由があっても返品対応はできかねますので、商品状態にこだわる方は購入をお控えください。