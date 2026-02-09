超人気モデル　ソニー　ウォークマン　A300シリーズ 32GB　NW-A306 ウォークマン A300シリーズ 32GB（グレー） | ソニー | NW-A306-H

超人気モデル ソニー ウォークマン A300シリーズ 32GB NW-A306 ウォークマン A300シリーズ 32GB（グレー） | ソニー | NW-A306-Hの詳細情報
ウォークマン A300シリーズ 32GB（グレー） | ソニー | NW-A306-H。ソニー NW-A306 H ウォークマン ハイレゾ音源対応 WALKMAN A300。4.6万円からの新ウォークマン「A300」、ストリーミングも高音質化 - AV。。人気のソニー ウォークマンA300シリーズ 値下げはしておりません。ソニー NW-A306 L ウォークマン ハイレゾ音源対応 WALKMAN A300。容量：32GB ※実使用可能領域は約18GBOS：Android 12対応フォーマット・MP3（.mp3）：32-320kbps（VBR対応）/32, 44.1, 48kHz・WMA（.wma）：32-320kbps（VBR対応）/44.1 kHz（ステレオ）、32-48kbps/44.1 kHz（モノラル）・FLAC（.flac）：16, 24bit/8-384kHz・WAV（.wav）：16, 24, 32bit（Float/Integer）/8-384kHz・AAC（.mp4, .m4a, .3gp）：16-320kbps/8-48kHz・HE-AAC（.mp4, .m4a, .3gp）：32-144kbps/8-48kHz・Apple Lossless（.mp4, .m4a）：16, 24bit/8-384kHz・AIFF（.aif, .aiff, .afc, .aifc）：16, 24, 32bit/8-384kHz・DSD（.dsf, .dff）：1bit/2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz*2・APE（.ape）：8, 16, 24bit/8-192kHz（Fast, Normal, High）・MQA（.mqa, .flac）：対応※ 352.8 kHz以上はダウンコンバート再生画面：3.6型、HD（1280×720ドット）LAN：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、2.4/5gHz帯、WEP/WPA/WPA2Bluetooth機能・バージョン：Ver 5.0ハイレゾ音源対応USB充電 充電時間（約/時間）：約3.5時間（満充電）、約3時間（約80％まで充電）ヘッドホン実用最大出力（JEITA 16Ω/mW）：35mW＋35mW接続端子：Type-C（USB3.2gen1準拠）メモリーカード：microSDXC対応外形寸法（幅×高さ×奥行/mm）：約56.5mm×98.4mm×11.8mm重量 充電池含む（g）：約113g付属品：本体、USB Type-Cケーブル（USB-A-USB-C）、取扱説明書