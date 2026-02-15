DELL ディスプレイ 本体 スタンド付き 4K USB Type-C対応 DELL ディスプレイ 本体 スタンド付き 4K USB Type-C対応 利用者急増中

おかげさまで開設25周年MARKSAMUELS.CO.UK 創業祭

※MARKSAMUELS.CO.UK 限定モデル
YouTuberの皆様に商品の使い心地などをご紹介いただいております！
紹介動画はこちら

DELL ディスプレイ 本体 スタンド付き 4K USB Type-C対応 DELL ディスプレイ 本体 スタンド付き 4K USB Type-C対応 利用者急増中の詳細情報

DELL ディスプレイ 本体 スタンド付き 4K USB Type-C対応 利用者急増中。DELL ディスプレイ 本体 スタンド付き 4K USB Type-C対応 利用者急増中。最大2台のディスプレイへの4K映像出力に対応したスタンド式ドッキング。。高解像度のDELLディスプレイ、スタンド付き。DELL ディスプレイ 本体 スタンド付き 4K USB Type-C対応 利用者急増中。- ブランド: DELL- 付属品: スタンド- 底面デザイン: 金属製[画面サイズ]27インチ [パネルタイプ]IPS Black,非光沢 [最大解像度]3840x2160 4K [アスペクト比]16:9 [応答速度]5ms(GtG,Fast) [リフレッシュレート]60Hz[コントラスト比]2,000:1 [輝度]400cd/㎡ [色深度]10億7,000万色 [色域]sRGB 100%,Rec.709 100%,DCI-P3 98% [その他機能]VESA DisplayHDR 400,オンスクリーンディスプレイメニュー,背面ケーブルスロット [調節機能]縦横回転,高さ調整,傾き,スイベル(左右角度調整),VESA対応(100mm)[接続端子]HDMI 2.0x1,DP 1.4(in)x1,DP(out)x1,USB-Cアップストリームポートx2,USB-Cダウンストリームポートx1,USB 3.2ダウンストリームポートx5,LANポート(RJ45)x1,オーディオラインアウトx1[寸法]高さ385.18mm-535.18mm×幅611.44mm×奥行185.00mm [重量]4.48kg(スタンド部分含まず),9.53kg(梱包時) [付属品]電源ケーブル,HDMIケーブル,USB Type-Cケーブル(C-C),USB Type-Cケーブル(A-C)
