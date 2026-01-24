象印 スチーム式加湿器 EE-RQ35-WA 未使用品 箱あり350mL/h対応 スチーム式加湿器 EE-RQ型｜商品情報｜象印

象印 スチーム式加湿器 EE-RQ35-WA 未使用品 箱あり350mL/h対応 スチーム式加湿器 EE-RQ型｜商品情報｜象印の詳細情報

スチーム式加湿器 EE-RQ型｜商品情報｜象印。象印のスチーム式加湿器 EE-RQ35-WA です。商品仕様型番：EE-RQ35-WAカラー：ホワイト加湿方式：スチーム式加湿能力：プレハブ洋室：約10畳（16㎡）木造和室：約6畳（10㎡）タンク容量：3.0L加湿能力：350mL/hフィルター不要：掃除が簡単でお手入れがしやすいタイマー機能：切タイマー搭載付属品：取扱説明書、電源コード、クリーニング用クエン酸（写真に写っているものが全てです）外箱には保管時の傷みがありますが、本体は未使用のため非常に綺麗な状態です。商品は現状渡しとなります。当方専門家ではないので商品の説明に不備や間違いがある可能性もございます。また商品の傷や汚れチェック、動作確認済みはすべての動作、動きを確認しているわけではありません。神経質なかたはご遠慮ください。未使用品で、外箱・付属品が揃っています（写真をご確認ください）。未使用品ですが、開封済みのため新品とは異なることをご理解の上、ご購入をお願いいたします。写真に写っているものがすべてになります。使用感、状態等に個人差がありますので、写真を見て商品をご判断ください。必要であれば質問してください。すべて同意の上ご購入ください。