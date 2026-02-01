Dell S3422DWG 34インチ 曲面 ウルトラワイド モニター Amazon.co.jp: Dell S3422DWG 34インチ 曲面 ゲーミングモニター

お店で受け取る
（送料無料）
配送する
Dell S3422DWG 34インチ 曲面 ウルトラワイド モニター Amazon.co.jp: Dell S3422DWG 34インチ 曲面 ゲーミングモニターの詳細情報
Amazon.co.jp: Dell S3422DWG 34インチ 曲面 ゲーミングモニター。613swqAkylL.jpg。Amazon.co.jp: Dell S3422DWG 34インチ 曲面 ゲーミングモニター。3ヶ月程前に新品購入しましたが不要になりましたので出品します。Dell S3422DWG 34インチ 曲面 ゲーミングモニター。外観の傷も少なく、画面のドット欠けもなく今後も問題なく使用できると思います。。神経質な方はご遠慮下さい。使用時間200h eizo EV2450 23.8型モニター内蔵スピーカー。モニタータイプ...ゲーミングモニターサイズ...30インチ～形状...ウルトラワイド表面処理...ノングレア(非光沢)画面種類...液晶パネル種類...VAパネル解像度...4K（3440x1440）リフレッシュレート...144～239.9Hz入力端子...DisplayPort[画面サイズ]34インチ [パネルタイプ]VA,非光沢,曲面(1800R) [最大解像度]3440x1440(最大144Hz) [アスペクト比]21:9 [コントラスト比]3,000:1 [輝度]400cd/㎡ [色深度]1,670万色[応答速度]1ms(MPRT) [色域]sRGB 99%,DCI-P3 90% [その他機能]AMD FreeSync Premium Pro, オンスクリーンディスプレイメニュー, VESAマウント, 背面ケーブルスロット[接続端子]HDMIx2,DPx1,USB 3.2アップストリームポートx1,USB 3.2ダウンストリームポートx4,ヘッドフォンジャックx1 [調節機能]高さ調整,傾き,VESA対応(100mm)[寸法]高さ427.31mm-527.31mm×幅807.90mm×奥行234.18mm [重量]7.71kg(スタンド部分含まず),14.95kg(梱包時) [付属品]電源ケーブル,HDMIケーブル,DPケーブル,USB3.2ケーブル
同じカテゴリの 商品を探す
カスタマーレビュー
現在、3724件のレビューが投稿されています。
レビューを投稿するにはログインが必要です。