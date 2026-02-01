【SALE】DELL U2421E 24.1 IPSパネル（縦横回転OK） SALE】DELL U2421E 24.1 IPSパネル（縦横回転OK） Amazon.co.jp: Dell

【SALE】DELL U2421E 24.1 IPSパネル（縦横回転OK） SALE】DELL U2421E 24.1 IPSパネル（縦横回転OK） Amazon.co.jp: Dellの詳細情報

Dell U2421E デル 24インチモニター Monitor Dell UltraSharp de 24。Dell デジタル ハイエンド シリーズ 24 USB-C ハブ モニター - U2421E高性能大型ディスプレイで16:10のアスペクト比が特徴の24インチ 広視野角IPSモニターです。ほぼ縁なしのInfinityEdgeデザインにより、複数のモニターでも途切れのない表示を実現します。高機能なモニターを探されていた方にはおすすめのディスプレイです。詳細スペックについては、お手数ですがご自身でお調べください。同じサイズの16:9 フルHDモニターと比較し、画面サイズを11%広く使用することが可能となり、ユーザーの生産性を高めます。また、給電も可能なUSB Type-C接続、堅牢な接続性を備えたRJ45ポートも採用している為、接続するケーブル本数を抑えることでデスク環境を整えることが可能です。また、デュアル モニター構成により、生産性が最大で21%向上します。チルト、スイベル、ピボットにモニターアームに対応したVESAもOK。このモニターは、WindowsやmacOS®などの複数のオペレーティング システムに対応しています。＜スペック＞[画面サイズ]24.1インチ [パネルタイプ]IPS,非光沢 [最大解像度]WUXGA 1920 x 1200 @ 60 Hz[アスペクト比]16:10[コントラスト比]1,000:1 [輝度]350cd/㎡ [色深度]1,678万色 [色域]sRGB 99%,Rec 709 99% [その他機能]VESAマウント,背面ケーブルスロット[接続端子]HDMIx1,DP(in)x1,DP(out)x1,USB-Cアップストリームx1,USB-Cダウンストリームx1,USB 3.2ダウンストリームx3,RJ45x1,オーディオラインアウトx1 [調節機能]高さ調整,傾き,スイベル(左右角度調整),ピボット(縦横回転),VESA対応(100mm)[重量]4.0kg(スタンド部分含まず)、8.6kg(梱包時) 付属品:なし上記スペックはネット情報から引用したもので正確性はわかりかねます。中古につき細かいスレ傷や汚れはご理解のほどよろしくお願いします。