☆中古☆Dell G3223Q 32インチ4Kゲーミングモニター144hz Dell G3223Q Gaming Monitor - 32-Inch 4K Ultra UHD (3840x2160

☆中古☆Dell G3223Q 32インチ4Kゲーミングモニター144hz Dell G3223Q Gaming Monitor - 32-Inch 4K Ultra UHD (3840x2160の詳細情報
Dell G3223Q Gaming Monitor - 32-Inch 4K Ultra UHD (3840x2160。Dell 32 4K UHD ゲーミングモニター - G3223Q | Dell 日本。Dell G3223Q 32インチ 4K 144hz ゲーミングモニター。ご覧頂きありがとうございます。【商品説明】Dell G3223Q 32インチ4Kゲーミングモニター 144hz Fast IPS DP・HDMIx2 DCI-P3 95% VESA DisplayHDR 600 AMD FreeSync中古品になります。2022年購入。買い換えのため出品します。動作問題なく状態比較的良いですが、あくまで中古品になります。予めご了承お願いします。付属品：本体、スタンド、各種ケーブル（電源、USB、HDMI、DP）、箱※元箱そのまま出品いたします。また大型商品に付き、発送までお時間頂き場合がございます。Dell ゲーミングモニター [画面サイズ]32インチ [パネルタイプ]Fast IPS,非光沢 [最大解像度]3840x2160(最大144Hz) [応答速度]1ms(GtoG) [アスペクト比]16:9 [コントラスト比]1000:1 [輝度]400cd/㎡ [色深度]10億7,000万色[色域]DCI-P3 95% [その他機能]AMD FreeSync Premium Pro,VESA DisplayHDR 600,PIP/PBP,ComfortView Plus,オンスクリーンディスプレイメニュー,背面ケーブルスロット [調節機能]高さ調整,傾き,スイベル(左右角度調整),VESA対応(100mm)[接続端子]HDMI2.1x2,DP1.4x1,USB3.2Gen1(Type-B)アップストリームx1,USB3.2Gen1(Type-A)ダウンストリームx2,ヘッドフォンx1[寸法]高さ458.98mm-558.98mm×幅725.28mm×奥行246.94mm [重量]6.03kg(スタンド部分含まず),13.25kg(梱包時) [付属品]電源ケーブル,DPケーブル(DP-DP),HDMIケーブル,USBケーブル(A-B)画素ピッチ 0.1845 mm インチ毎ピクセル 138 輝度 600 cd/m。美品】DELL G3223Q 32インチ Amazon.co.jp: Dell G3223Q 32インチ 4K。。BenQ ZOWIE XL2546X 24.5インチ ゲーミングモニター。フィリップス 27E1N5500E11 27インチモニター QHD。ディスプレイ・モニター本体 IO-DATA GigaCrysta EX-LDGC221HTB。iMac 24インチ(2021) シルバー ジャンク。ディスプレイ・モニター本体 Zowie XL2566K。INNOCN 27インチ4Kモニター USB-C 65W HDR400 新品
