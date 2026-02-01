2,500円お安く!⭕️Volan◎Nose Rider 2◎9.1インチ 2,500円お安く!⭕️Volan◎Nose Rider 2◎9.1インチ 2,500円お

2,500円お安く!⭕️Volan◎Nose Rider 2◎9.1インチ 2,500円お安く!⭕️Volan◎Nose Rider 2◎9.1インチ 2,500円おの詳細情報

通常11,300円(送料込)→2,500円割引8,800円(送料込)にて販売させて頂きます。OGM Surfboard 専属ライダー 中川"taka@\"貴裕様より頂いたインプレッションです。ユニークと表現したのは、ロックした時の固定感はオールドスクールな硬めの直進安定性のFINに非常に近く、ターン時はほんの少しのステップバックでスパンとレスポンス良く伝えてくれる応答性を「重くなく」感じた事からです。皆様のサーフライフが豊かであり続けますよう願っています。 ※クラフターがハンドメイドで製作している為、 レジンのムラや凹凸、小傷や擦れ等がございます。(写真はサンプルです) 以上をご理解の上、購入お願いいたします。Volanファイバークロスは高い強度とフレックス性を備えています。独特の色合いと美しい積層サンディングトーンが特徴です。 ご参考いただければ幸いです。結論からお伝えすると、一言でこのFINは「もの凄く完成度が高く、そしてユニーク」。ロックした時の抜群な安定性を担保しながら、ピボットターンではない「軽いステップバック」で気持ちよく操作ができ、直進安定性と適度なルース感を高い次元でバランスされている、と強く印象を受けました。「このFINでのターン時はいつもより半歩ステップバックを意識、あとはロックさせる」これだけ！です。【カラー】クリア【仕上げ】サンド・フィニッシュ【サイズ】9.1インチ (高さ約232mm、ベース約190mm) ⭕️(フィンボックスに入る部分の長さ/約219mm)【素 材】Volanクロス、ノンパラレジン、インパラレジン ※フィンケースは付属いたしません。 ※フィンスタンドは出品商品ではございません。※フィンボックスはメーカーにより若干の差があり 装着の際はベース部分の調整が必要な場合がございます。※フィンピン周りの抉れは製作工程で出来る物で ご使用には問題ございません。 クレームや返品等はご遠慮ください。■販売者 Ka poli o ka 'ehu kai種類...センターフィンフィン本数...シングルフィン