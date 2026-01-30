真空管Bass Preamp 真空管Bass Preamp Black

真空管Bass Preamp 真空管Bass Preamp Blackの詳細情報

Matsu ampさんのmoble preamp cloneです。必要であれば購入後のやりとりにて画像添付にてお送りすることは可能です。実機、クローン共に周波数特性を実測、比較し、ほぼ同じ特性であることを確認しています。右に回していくとBassは100Hz以下を最大+20dB,Trebleは2kHz以上を最大+20dBブーストします。100Hz以下を減衰させます。DI BOXとして使用する際はFSWを使わない様にご注意下さい。検索用ベースプリアンプ、Bass Preamp、真空管プリアンプ、Tube preamp、Bass DI、真空管アンプ、ベースアンプ、Bass Amp、Noble Preamp、ハンドメイドエフェクター。真空管Bass Preamp Black。自宅で4〜5時間ほど使用しました。※説明書がありませんが、写真に撮ったものが残っています。以下引用noble preamp cloneノーブルプリアンプのクローンペダルです。本家の音の良さはそのままに、使いやすさを向上させました。電源はDC12V（アダプター付属）、スルーアウト追加、DIOUTにはをモデルにした良質なトランスを採用、トゥルーバイパスFSW搭載、真空管12AU7を2本内蔵・約250vで駆動、出来るだけコンパクトになるように基板を設計しました。コントロール類天板は右からTreble,rolloff sw, Bass, Volume右側面上からInput, Thrue Out左側面右上からOutput, DC12v IN, DI out, GND/LIFT SW, DI out VolumeTreble, Bassは左に回し切った位置でフラットです。Volumeブースト量は+20dBです。rolloff （ローカット）sw は上位置でonです。付属品専用アダプター（DC12V2A、センターマイナス）※FSWの注意点、effect off状態ではDI outからの出力は無くなります。仕様上のもので、故障ではありませんのでご了承下さい。電源の繋ぎ間違い、改造、水没等を除いて、購入後1年以内の故障は無償で修理いたします。期間を過ぎても安価で修理いたしますのでご安心ください。