M∀LICE〈P〉March Hare 25thシークレット3枚 M∀LICE〈P〉March Hare 25thシークレット3枚 M∀LICE〈P〉March Hare

March。PSA10 遊戯王 M∀LICE＜P＞March Hare 25thシク PSA10】遊戯王 M∀LICE。角欠け等なく状態はかなり良いと思いますが、極端に気になられる方はご購入をお控え下さい。折れ・水濡れ対策をし、普通郵便で発送致しますが、2000円以上になる場合はゆうパケットポスト等で発送します。それ以外の場合でも+120円でクリックポストやゆうパケットポストに変更可能です。郵便事故によるキャンセルはお受け出来ませんので、ご了承の上お買い求め下さい。状態が詳しく気になる方はコメントでお知らせ下さい。単品での値引きは行っておりませんが、複数お買い上げ頂ける場合は送料分値引き致しますので、コメントかまとめ買いから申請お願い致します。他にも出品しておりますので#きゃり遊戯王で検索してみて下さい。ALIN-JPアライアンスインサイトクオシクマリスマーチヘア。M∀LICE＜P＞March Hare 25thシークレット。