デアゴスティーニ 週刊 マクラーレン MP4-23 全65巻 1281690885_n.jpg

デアゴスティーニ 週刊 マクラーレン MP4-23 全65巻 1281690885_n.jpgの詳細情報

1281690885_n.jpg。デアゴスティーニ 週刊 マクラーレン MP4-23 全65 ディアゴスティーニ。デアゴスティーニ、「週刊 マクラーレン MP4-23」創刊 - ITmedia。ご覧いただきありがとうございます。お取引に関する注記事項等記載しております。必ず最後までご確認いただきますようお願い致します。【商品説明】デアゴスティーニ 週刊 マクラーレン MP4-23 全65巻 セットの出品です。絶版希少品、発売当時価格で115,000円余りですので大変お買い得な価格になっているかと思います。出品対象は画像の物が全てになります。【状態について】全巻未使用(パーツ未開封)になります。1-3号は元々シュリンク無しの未開封品5-7,51,53,59,61はシュリンク開封済(ラッピングフィルムにて再梱包)26,28,29,39-41,52,60は外箱の応募券切り取りあり以外はシュリンクのかかった未開封品。全てパーツは未開封、全巻冊子も揃っています。未使用ですが外箱等、経年劣化による擦れ、ヘコミ、細かなキズ、汚れ等はございます。あくまで中古品ですので、完全な新品商品をお求めの方は購入をご遠慮ください。画像で判断出来る方、検討をお願い致します。デジタルカメラで撮影しているため、経年のシミ・ヤケ・汚れ等映しきれていない場合があります。質問はコメントにて承ります。平日は仕事の為、ご質問につきましては可能な範囲での対応になります。【配送について】宅急便180サイズ1個口での発送になります。直接の受け渡しは対応しておりません。プチプチ等の緩衝材を敷いての梱包になります。梱包材につきましてはリサイクルの使用もございます。なるべく早く対応させて頂きますが、最長、支払頂いた後の日曜発送までは了承願います。【注意点】未開封、メーカー販売終了商品の為、万一、商品自体の不良がございましても返金、返品含め対応は出来ません事、ご理解願います。同意出来る方のみご検討下さい。同意出来ない方は購入ご遠慮下さい。宜しくお願いします。#デアゴスティーニ#ディアゴスティーニ#DeAGOSTINI#マクラーレン#Mclaren#MP4-23#1/8#ハミルトン#Lewis Hamilton#F1#未使用#プラモデル#模型。デアゴスティーニ マクラーレン MP4-23 ハミルトン 1〜65巻(全巻。。タミヤ 1/12 ビッグスケールシリーズ No.47 エンツォ フェラーリ。自動車 ignition model Mazda Savanna。デコトラプラモデル　アオシマ 1/32 海峡道塾 怒濤　完成品　デカ箱　ダンプ。モーターブートキャンプ2 ヒートシンクセット　ミニ四駆　モーター慣らし。【二次元塗装・極美品】爆兄弟 マックスブレイカー&シャドウブレイカーZ-3。【二次元塗装・極美品】爆走兄弟レッツ&ゴー ビートマグナム&バスターソニック。TOYOTA LANCRU BJ40V 1/20 四輪駆動 トヨタランクル。1／32ビックトラックモデルセット。アオシマ　椎名急送　由加丸3番　２００６年頃仕様最終値下げ早い者勝ちです。入手困難★ 廃盤 限定 TAMIYA ミニ四駆 HGカーボンステー類セット。【内袋未開封品！】タミヤ タイレル P34。ミニ四駆　MSスギヤマ式フレキ　V字カット鳥居残し　２軸ATスラダン１軸アンカー。【未使用】マクラーレン　アイルトンセナ　1994 FW16 1/18。ミニ四駆　10台まとめ売り　おまけつき。デアゴスティーニ ル.マン24時間レース　CARS COLLECTION 12。S-F1 2024 1/20スケールモデルキット。イグニッションモデル　1/18 30アルファード。アリイ ホットロッドマシン ブルーバード 1/20。【状態良好•未組立】東京マルイ　コスモAP ワークス。ミニ四駆 完成品 エアロアバンテ MSフレキ スラダン。BMW 320i Racing ラジオコントロールカー 1/18。童友社 1/12 ランボルギーニ カウンタック LP500S スーパービッグ
