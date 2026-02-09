ギター Bare Knuckle Pickups The Mule Set Cream ギター Bare Knuckle Pickups The Mule Set Cream ギター Bare Knuckle

ギター Bare Knuckle Pickups The Mule Set Cream ギター Bare Knuckle Pickups The Mule Set Cream ギター Bare Knuckleの詳細情報

ギター Bare Knuckle Pickups The Mule Set Cream ギター Bare Knuckle。ギター Bare Knuckle Pickups The Mule Set Cream ギター Bare Knuckle。機材レビュー(薄)】Bare Knuckle Pickups The Mule ｜しもぞの。【 ベアナックル ピックアップ ザ ミュール セット クリーム Neck & Bridge 50mm 】定価:¥71,280(税込)Bare Knuckle Pickupは英国にて１つ１つハンドメイドで丁寧に制作されており,高品質なトーンは数多くのミュージシャンに愛用されています。幅広いラインナップと,他ブランドでは見られないユニークなルックスも魅力のひとつです。Bare Knuckle PickupsのThe Muleは,PAFクローンとして高い評価を受けているピックアップです。クリアで分離が良く,高音の煌びやかさが特徴で,ヴィンテージPAFユーザーからも支持されています。多くのレビューで,その高いセンシビリティと,弾き手の技術を忠実に反映する点が評価されています。サウンドは,ブライトでクリアなサウンドが特徴で,シングルコイルやP-90を思わせる煌びやかさがあります。高音域の抜けが良く,分離も良いため,コード感が際立ちます。(広いレンジを持ち,甘く煌びやかな高音,程よくミドルにパンチのある太さがあり,低域はモコモコしないのが特徴)★ビンテージ系の生鳴りの良いレスポールに搭載することで絶妙なバランス感を発揮します。また,ES-335などセミアコ,フルアコに搭載するミュージシャンも多くいるようです。《Specs》■ギター用ピックアップ■ハムバッカー■セット■クリーム■ネック,ブリッジ 50mmピッチ■マグネット：アルニコ4（ネック/ブリッジ）■リード線：ネック,ブリッジ共に約33cm●動作確認済み●一度ギターに搭載●ビス,スプリング,弦など付属品付き＊商品状態はお写真にてご確認をお願いいたします。＊パーツ等のすり替え防止の為NC,NRでお願いいたします。興味ある方は是非よろしくお願いいたします。Gibson Fender USA Seymour Duncan エレキギターPRS DIMARZIO ESP SG レスポール ヴィンテージ#BareKnuckle #TheMule種類···ギター用パーツ・アクセサリーカラー···ホワイト・クリーム系