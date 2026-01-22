ドゥーズィエムクラス OXFORD BD シャツ ジャケット　ネイビー OXFORD BD シャツ ジャケット（その他アウター）｜Deuxieme Classe

ドゥーズィエムクラス OXFORD BD シャツ ジャケット ネイビー OXFORD BD シャツ ジャケット（その他アウター）｜Deuxieme Classeの詳細情報

Deuxiem Class ドゥーズィエムクラスOXFORD BD シャツ ジャケット着用頻度少なく、クローゼットにて保管しておりましたので、状態は良い方かと思いますが、製品の特性上、染ムラが所々ございます。ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。カラー:ネイビーサイズ:FREE (身幅約61cm,着丈約73cm,袖丈約54.5cm) 素材:綿100%以下引用⇩シャツのように軽やかで、ジャケットのように凛としたまいのある1着。キャンバス地に近い地厚でタフなオックスフォード生地を使用。シャツ生地では生まれない立体的なフォルムがユニークで新しいスタイルを作ります。ジャケットのように刃織ることも、シャツのように上までボタンを留めてボリュームを出して楽しむのも。いつものシャツとは違う新しいバランスをつくることが出来るシャツジャケット。※ネイビーのみ、製品染めをしていますので、他の物への色移りにご注意下さい。また、染めの特性上、染ムラやスジが見られる場合があり、一点一点個体差がありますが、製品の特性としてご理解下さいイエナ,スローブイエナ,ノーブル,ナノユニバースジャーナルスタンダード レリューム,プラージュグリーンレーベルリラクシング,フレームワークアーバンリサーチ,クラネ,エトレトウキョウビームス,シップス,アダムエロペ,キャナルジーンアメリ,トゥデイフル,アンヌーク,トゥモローランドガリャルダガランテ,シンゾーン,フリークスストアZARA,ザラ,ドゥドゥ,シーナリー,B.C STOCKビューティアンドユース,ユナイテッドアローズ。極美品 ドゥーズィエムクラス OXFORD BD シャツ 襟ワイヤー ネイビー。