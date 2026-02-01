詩仙堂 シセンドウ ちりめん 長袖 ハイネック トップス ブラウス 和柄 絞り柄 詩仙堂 シセンドウ ちりめん 長袖 ハイネック トップス ブラウス 和柄

詩仙堂 シセンドウ ちりめん 長袖 ハイネック トップス ブラウス 和柄 絞り柄 詩仙堂 シセンドウ ちりめん 長袖 ハイネック トップス ブラウス 和柄の詳細情報

詩仙堂 シセンドウ ちりめん 長袖 ハイネック トップス ブラウス 和柄。詩仙堂 シセンドウ ちりめん 長袖 ハイネック トップス ブラウス 和柄。詩仙堂 シセンドウ ちりめん 長袖 ハイネック トップス ブラウス 和柄。商品詳細（管理番号：J567）◆ブランド：詩仙堂 HITOSHI TAMURA◆表記サイズ：なし◆実寸肩幅：39cm（15.4inch）袖丈：54cm（21.3inch）身幅：52cm（20.5inch）着丈：59cm（23.2inch）◆色：黒、モノトーン、和柄◆仕様透け感：なし裏地：なし伸縮性：あり光沢：なしポケット数：なしその他：肩パットあり、バックファスナー◆素材：写真に掲載◆商品説明詩仙堂 HITOSHI TAMURAの日本製ちりめんハイネックブラウスです。パッチワークのように配された柄が、全体に豊かな表情と個性をもたらします。軽やかでさらりとした肌触りが心地よく、シワになりにくいのでお手入れも簡単です。和の趣とモダンな感性が融合した、高級感あふれる一枚です。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◆状態着用感が少なく、汚れやダメージのない綺麗な状態です。サイズ...FREE SIZEカラー...ブラック系素材...ポリエステル(化繊)透け感...透け感なし季節...春夏汚れ・破れ・臭いなど...なし。anc シセンドウ 詩仙堂 ヒトシタムラ チュニック 黒 ベージュ ちりめん。黒地にモノトーンで描かれた絞り調の和柄が印象的で、落ち着きがありながらも目を引く一着。。FENDIサマーニット。素材は詩仙堂ならではの上質なちりめんを使用。コッコとゴールドシャネル ビジューココマーク半袖ニット カシミヤ100%。Acne Studios US M グレー/アイボリー 定番 セーター。ハイネックデザインが首元をすっきりと上品に見せ、バックファスナー付きで着脱もスムーズ。楊柳シフォンギャザーブラウス。【今季タグ付き新品】LOEWE ストレッチレーヨンノースリーブトップス。普段使いはもちろん、お食事会やお呼ばれの席にも最適です。オーバーイー96 ハートネックリブカットソー：ベージュ。Darich ファンシービーズDDロゴニットトップス IVO。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー他の出品商品もご覧ください！#仔犬のレディースショップ全般#仔犬のレディースショップfreesize#仔犬の全部ーーーーーーーーーーーーーーーーーーータグ：詩仙堂, HITOSHI TAMURA, シセンドウ, ちりめん, ブラウス, トップス, カットソー, ハイネック, 長袖, レディース, 黒, ブラック, モノトーン, 和柄, 絞り柄, 総柄, パッチワーク, 高級, 上品, 美品, 日本製, ミセス, エレガント, 古着ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー閲覧ありがとうございます！ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。LIZLISA ハートレース襟ブラウス ホワイトxピンク